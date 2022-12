Sanremo: domenica scorsa al Mercato dei Fiori giornata di sport organizzata dalla Ginnastica Riviera dei Fiori

Si è svolta domenica scorsa, al Polo Sportivo del Mercato dei Fiori di Sanremo, una intensa e partecipata giornata di sport, per quella che si è concretizzata come una colorata festa della ginnastica.

Oltre 200 i partecipanti in due tipologie di gare differenti. Nella prima parte della giornata si è svolta la 3ª prova regionale della ‘Ginnastica per Tutti’ alla quale hanno partecipato: Fratellanza Ginnastica Savonese, Pietrese Maremola, Life Sarzana e la società a cui è stata affidata l’organizzazione, la Ginnastica Riviera dei Fiori.

Si sono disputate solo alcune gare del programma GPT, la Golden Age con le ginnaste di Sarzana, il Syncrogym che nella 2ª fascia ha visto la Riviera salire sul gradino più alto del podio con le ginnaste Alicia Alonso Perez, Chloe Immordino, Emma Sofia Lulja e Asia Pegoraro. Nel Promogym individuale numerosi i podi acquisiti da Diletta Catroppa, Rebecca Falcidia, Giulia Di Francesco, Yan Ribaltouski, Andrea e Annalisa Driza, Alice Serini, Raffaella Cantagallo, Giulia Germano.

Nella prova riservata ai giovanissimi della pre-agonistica, sempre per la Riviera, hanno partecipato con entusiasmo e simpatia, oltre ad una giustificata emozione(in ragione dell’età) nell’eseguire gli esercizi al corpo libero, alla palla , al cerchio, trave e minitrampolino Giacomo Cioffi, Samuele Lombardo, Bice Manzo, Beatrice Di Bernardo, Benedetta Semiglia, Ilaria Donatello, Giorgia Moraldo, Anna Oliva, Camilla Rodi, Marta Scaramuzzino, Kira Sidletska, Matilde Cosentino, Lavinia Crespi, Letizia Fonte, Ludovica Garibaldi, Giulia Grosso, Sofia Rolando, Beatrice Solonari, Chiara Fedele, Alice Spelta e Ginevra Raguseo. La DTR della GPT Alice Frascarelli ha proposto queste prove alternandole alla Gymflowers che ha visto la partecipazione delle ginnaste silver e gold di Pietrese Maremola, Gymnica Loano, Asd San Biagio Genova, Il Cerchio D’ Oro di Imperia , Sunnygym di Vallecrosia e la Riviera dei Fiori che ha partecipato nell’artistica femminile e nella ritmica. Questo abbinamento ha permesso alle giovani del vivaio di ‘tifare’ e vedere gli esercizi tecnicamente più impegnativi, stimolo per una loro crescita a livello agonistico.

Anche l’evento della Gymflowers, organizzato per permettere ai ginnasti di eseguire un ultimo test event prima delle finali nazionali in programma a Rimini dall’8 all’11 dicembre, ha visto protagoniste numerose ‘rivierine’, per la GAF Ilaria Vitulano, Lorenza Zunino, Martina Parente, Alice Bovenzi, Camilla Longo, Elena Stella, Sara Papirio e Alice Pegoraro.Per la GR Rebecca Musizzano, Carlotta Sica, Alicia Alonso, Isabella Capponi, Emma Lulja, Alessia Boeri, Isabella Ciani, Giulia Marini, Rebecca Trifan, Vanessa Lucia, Arianna Cioni, Isabella Amelio, Cloe Immordino, Elisa Modesti, Asia Pegoraro, Aurora Traverso, Sofia Frasson, Anna Lo Re, Amelia Manno, Linda Carangelo, Laura Garibaldi, Alice Iaria, Vittoria Cavallero, Anna Farina, Matilde Marsiglia, Chiara Aicardi, Elisa Cirone, Marie Panizzi, Giada Caridi, Angelica Pavan, Esmeralda Caporusso, Giulia Carrera, Sofia Pugachev, Alice Frascarelli ed Eleonora Oggero.

Il Polo Sportivo del Mercato si è confermato adeguato all’organizzazione di eventi del calendario federale FGI, e l’associazione matuziana dimostra di avere disponibili una attrezzatura completa con uno staff dirigenziale preparato ed uno staff tecnico armonioso e competente, in questa occasione schierato quasi al completo per la buona riuscita della manifestazione.

La società ponentina ha ringraziato Daniela Breggion, Monia Stabile, Lorenza Frascarelli, Vittoria Arieta, Arianna Twis, Ilaria Cavicchia, Nicla Londri, Elisa Addiego, Giulia Bellone e al direttore sportivo Alice Frascarelli: “Nonostante il periodo storico non sia tra i più semplici da gestire per molti e ancor di più per le associazioni sportive dilettantistiche, con collaborazione delle Istituzioni, la passione dei tecnici, l’entusiasmo dei nostri soci e la fiducia e disponibilità delle famiglie, si riesce ancora a far vivere delle serene e gratificanti giornate ai giovani, con la pratica di una disciplina sportiva salutare, varia e coinvolgente per tutti i livelli e le fasce di età”.