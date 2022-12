Calcio: le leve 2011 e 2012 del Dolceacqua in amichevole a Genova contro le formazioni rossoblu

Dolceacqua in trasferta a Genova per due amichevoli di lusso, giocate in contemporanea per due squadre con le leve rispettivamente del 2011 e 2012.

I giocatori del Dolceacqua hanno avuto la possibilità di potersi confrontare con i ragazzi del Genoa Cfc (società con la quale è affiliata) sotto la supervisione tecnica del responsabile del settore giovanile del Genoa, Michele Sbravati, il responsabile nazionale Genoa Soccer Academy, Emanuele Crespi e il Coordinatore Tecnico della Scuola Calcio Genoa CFC, Andrea Bianchi.