Calcio: l'Argentina Arma batte in rimonta la Carlin's Boys e accede ai quarti di finale di Coppa Liguria

ARGENTINA ARMA-CARLIN’S BOYS 4-2

RETI: De Flaviis, Grandi M., Crudo, Di Donato (AA); Cascina, Campagnani (CB)

ARGENTINA ARMA: 1 Ventrice 2 Conrieri 3 Fici 4 Ciaramitaro 5 Ambesi 6 Rotella 7 Grandi S. 8 Leggio 9 Cutellé 10 De Flaviis 11 Di Donato. A disp: 12 Bruni 13 Ceriolo 14 Grandi M. 15 Calvini 16 Crespi A. 17 Tarantola 18 Valenzise 19 Crudo 20 Raguseo

CARLIN'S BOYS: 1 Galatà 2 Asconio 3 Cianci 4 Fontana 5 Giglio 6 Mastrandrea 7 Salinas 8 Bacigaluppi 9 Cascina 10 Guirat 11 Campagnani. A disp: 13 Farsoni 14 Altomonte 15 Iezzi 16 Sajetto 18 Orlando.

SANTO STEFANO AL MARE - Bella vittoria, ieri sera per l'Argentina Arma, che riesce ad imporsi in rimonta 4-2 sulla Carlin's Boys nell'incontro valido per il ritorno di Coppa Liguria.

L'incontro si mette subito in salita per i rossoneri grazie al doppio vantaggio dei matuziani che vanno a segno prima con Cascina e poi con Campagnani. L'Argentina non ci sta, ottiene un calcio di rigore che De Flaviis trasforma, accorciando le distanze. Il pareggio viene poi raggiunto grazie alla rete di Grandi Massimiliano. Nella seconda frazione di gara prima Crudo e poi Di Donato mettono la firma sul vantaggio rossonero e chiudono l'incontro sul risultato di 4-2 in favore della compagine di Arma di Taggia.

L'Argentina Arma avanza pertanto ai quarti di finale di Coppa Liguria dove, molto probabilmente, potrebbe affrontare il Borgio Verezzi uscito vittorioso dalla sfida con il Cengio (2-0). Gli incontri d'andata e di ritorno sono in programma, salvo modifiche, 1° e 22 febbraio 2023.

Il prossimo impegno per la squadra guidata da mister Prunecchi è per sabato alle 20:30, quando affronterà il San Bartolomeo Cervo al campo sportivo "Colombera" di Santo Stefano al Mare.