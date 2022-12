Automobilismo: il pilota sanremese Kevin Liguori testa la Renault Clio Cup al Mugello "Un'auto fantastica" (Foto)

Il pilota sanremese Kevin Liguori, da anni sulla cresta dell’onda nel circuito nazionale e internazionale di automobilismo, si è messo al volante di una Renault Clio Cup della scuderia ‘Costa Ovest’, domenica scorsa al Mugello.

Il team lo ha invitato per testare le sue capacità sul circuito toscano e, in soli 30 minuti (circa 15 giri), il giovane matuziano che ha dovuto prendere confidenza col circuito mai percorso e con la vettura (sconosciuta anch’essa), è riuscito a segnare un fantastico 2.15.156. Strabiliante tempo sul giro, staccandosi solo di 5 decimi di secondo da quello dei primi 3 piloti del campionato europeo, andato in scena sullo stesso tracciato (protagonista di storiche gare di MotoGP) nel luglio scorso.

“Questa è una vettura spettacolare – ha detto Kevin - con 200 cavalli per 1040 kg di massa e un telaio che lavora tantissimo. Insomma un’auto da corsa di un altro livello, al confronto delle mia esperienze. Devo ringraziare Francesco Ragozzino, il titolare della scuderia, che mi ha messo a disposizione questa splendida vettura e i bravissimi ragazzi del team, per permettermi di mostrare e prendere visione delle mie capacità. Ora valuteremo insieme la possibilità di collaborazione nel 2023. È un gran team con tanta esperienza, potrei crescere molto”.