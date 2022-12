Coronavirus: continuano ad aumentare i nuovi contagiati, oggi il tasso di positività torna al 20%

Dopo il calo di ieri tornano ad aumentare oggi i numeri del Covid nella nostra regione. Sono stati 1.344 i nuovi contagiati in Liguria e, di questi 161 in provincia di Imperia, 168 nel savonese, 807 a Genova e 208 a La Spezia.

In lieve aumento anche i tamponi eseguiti: 6.741, dei quali 1.429 molecolari e 5.312 antigenici rapidi. In aumento il tasso di positività, oggi al 19,93% quasi due punti in più di ieri.

Cresce ancora, a livello regionale, il numero dei pazienti ricoverati, 450 (+25) e di questi ne rimangono 8 (-2 rispetto a ieri) in terapia intensiva. Stazionari in Asl 1 Imperiese, ovvero 44 mentre calano a 3 in terapia intensiva (-1).

Oggi si registra un morto in regione, ad Albenga. Crescono ancora le persone in isolamento domiciliare: 10.094, ovvero 380 più di ieri. Solo qualche settimana fa erano

