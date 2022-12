Taggia: lavori di asfaltatura e tre nuovi passaggi pedonali rialzati, Longobardi “Priorità abbattere barriere architettoniche” (Foto)

Sicurezza stradale e abbattimento delle barriere architettoniche sono al centro di alcuni interventi iniziati in questi giorni a Taggia. Questa mattina l’assessore ai lavori pubblici Espedito Longobardi ha effettuato un sopralluogo in via Mazzini dove sono stati realizzati due di tre passaggi pedonali rialzati, il terzo interesserà la zona in prossimità della scuola Pastonchi.



“Da tempo i cittadini ci chiedevano nuovi passaggi pedonali rialzati - ha commentato Longobardi - e tengo a sottolineare come la realizzazione di ognuno di questi attraversamenti contribuisca a facilitare il passaggio per persone che hanno difficoltà a deambulare. Si tratta di una priorità”. Taggia è uno dei comuni che vanta il maggior numero di pedonali rialzati. Si parla di oltre una decina negli ultimi 5 anni, su tutto il territorio comunale. Ognuno di questi attraversamenti costa almeno tra i 6 ed i 7mila euro.



“Non è tanto una questione economica quanto di funzioni - analizza Longobardi - da un lato rendiamo le nostre strade più sicure, incentiviamo i veicoli a rallentare e lo ripeto, allo stesso tempo, rendiamo Taggia a misura di tutti. Questo è senza ombra di dubbio l’aspetto più importante. Per questo motivo nei prossimi mesi contiamo di realizzare ulteriori pedonali rialzati in zone popolose, su via Del Piano e in zona Borghi”.



Non sono gli unici interventi programmati dal Comune. In queste settimane saranno riasfaltati anche alcuni punti gravemente ammalorati, principalmente su via Del Piano e saranno effettuate alcune rifiniture in piazzetta Garibaldi. Non è escluso che con l’anno nuovo vengano reperite ulteriori risorse per intervenire sugli asfalti in particolare in altre zone ad Arma.