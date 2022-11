Pallamano: sei vittorie su sei partite, un inizio di stagione straordinario per la San Camillo Riviera femminile

Sei vittorie su sei partite, un inizio di stagione da incorniciare per il team femminile Senior della San Camillo Riviera.

Le ragazze del presidente Giovanni Martini escono ancora vittoriose dalla propria palestra battendo scorso il Mougins Mouans Sartoux per 33-27. "Non è stata una partita semplice - ci riferisce il tecnico Antonella Maglio - abbiamo giocato contro una delle migliori avversarie che partecipa a questo campionato. Dopo un primo tempo molto equilibrato nella ripresa siamo riuscite ad aumentare le nostre possibilità offensive generando un vantaggio che ci ha permesso di concludere il match in modo vittorioso".

Le transalpine non hanno mai lasciato nulla di intentato per cercare di rientrare in modo positivo nell'incontro. In evidenza le due sorelle Repetto, Chiara con 8 reti e Giulia con 10 e la ‘mamma’ volante Maria Traverso con 8. Ora due settimane di pausa per riprendere il 10 dicembre: la San Camillo Riviera andrà in trasferta a San Martin du Var.

Questa la formazione vittoriosa di sabato scorso: Raffaella Broi capitano (3 reti), Sofia Carenzo, Valentina Cigna, Laura Daprelà portiere, Chiara Giordano (2), Alice Olivieri, Clara Pellicari (1), Chiara Repetto (8), Giulia Repetto (10), Ksenija Susa, Maria Traverso (8). Allenatore: Antonella Maglio. Dirigente: Piero Torielli.