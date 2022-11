Imperia: sabato scorso il primo incontro per la promozione dello sport con i Reds Rugby e Uisp (Foto)

Si è svolto sabato scorso, ai campi sportivi di via Allende a Imperia, il primo incontro UISP dedicato alla campagna di promozione dello sport per tutti inclusivo e sociale.

Cerimoniere dell’evento il presidente dei Reds Rugby, Giovanni Lisco, coadiuvato dallo staff degli educatori e dei genitori, grazie all’impegno profuso si è dato vita ad ottimi risultati ed ad una manifestazione riuscita sotto tutti i punti di vista. Protagonisti dell’incontro sono stati i bambini, tra gli amici della UISP provenienti da tutta la provincia imperiese e i Reds padroni di casa si sono contati oltre 70 bambini.

I ragazzi si sono cimentati in campo con le basi del rugby, suddivisi per le categorie FIR, dai giochi più semplici sino per i più grandi ad una simulazione di gioco vero e proprio. Non poteva mancare la parte conviviale del terzo tempo, tradizione rugbystica che porta i bambini e gli adulti a sedersi a tavola insieme per condividere l’esperienza appena vissuta. Rientro in campo e gioco libero, ragazzi che fanno amicizia sul campo per poi procedere alla consegna delle medagliette ricordo della giornata.

Connubbio Reds e UISP ben riuscito, sia il Presidente Giovanni Lisco che per il presidente territoriale UISP Lucio Garzia esprimono il loro compiacimento per la bella giornata vissuta insieme all’insegna dello sport e della socialità.