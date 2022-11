Taggia torna a vivere la magia del Natale con tanti eventi da venerdì al 7 gennaio (foto e video)

Il Natale parte con Fiat 500 e Harley Davidson

Il prossimo weekend, segnerà anche la partenza degli appuntamenti natalizi. Tra i nuovi appuntamenti c'è proprio la primissima manifestazione "Presepiando in 500 con Babbo Natale", in programma venerdì in piazza Chierotti. Grazie al coinvolgimento del Coordinamento della Riviera dei Fiori del Fiat 500 Club Italia in piazza Tiziano Chierotti saranno presenti i mitici modelli storici della casa automobilistica torinese, allestiti a tema con tanto di presepe a bordo.



Seguirà il giorno seguente, il 3 dicembre, la "Sfilata di Natale" con il gruppo di Natale a Villa Boselli. Dalle 14.30, una speciale slitta consegnerà dolcetti e caramelli ai bimbi di Taggia, Arma e Levà. Domenica tris di appuntamenti con: Babbo Natale in Harley Davidson insieme ai bikers dell’Associazione B.A.C.A. (Bikers Against Child Abuse); proiezione di filmati e dibattito in merito alla violenza di genere, in collaborazione con l’Associazione Culturale “La luna e i suoi raggi”; il passaggio della Sanremo Marathon.

La magia del Natale tra Arma e Taggia