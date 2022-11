Volley: i risultati delle formazioni SDP Mazzucchelli scese in campo nel fine settimana

Il weekend appena concluso, così come quello precedente, è stato molto positivo per la Scuola Di Pallavolo Mazzucchelli. Tra le giornate di sabato e domenica diverse formazioni green sono scese in campo.

Il fine settimana "Mazzu" è iniziato con la partita della Autoscuole Riunite Sanremesi e Armesi Mazzucchelli U14/F CSI che alle 16, ha affrontato il Volley Team Arma Taggia. Match a senso unico quello disputatosi in quel di Levà dove le ragazze del Coach Fabrizio Cane, sono riuscite a portarsi a casa i tre punti grazie ad un netto 3-0. Le giovani atlete green sono sempre rimaste sul pezzo, sfruttando ogni singola occasione che si è presentata e dimostrando anche ottime fasi di gioco sia in attacco che in difesa.

Molto soddisfatto il coach Cane che oltre ad essere contento della prestazione delle sue ragazze ha tenuto a precisare quanto “questi ottimi segnali siano di buon auspicio per il proseguo del campionato stesso”. Il coach tende inoltre a fare presente come “queste prestazioni siano il frutto dell'impegno e della concentrazione che queste ragazze mettono in ogni allenamento”.

Il giorno seguente, la formazione "Arsa Mazzu" ha affrontato ad Imperia presso la palestra Itis alle 11, le padrone di casa dell'Imperia Volley questa volta però nel match valido per il campionato U14/F FIPAV. "Cambia il luogo ma non il risultato" verrebbe da dire, infatti anche questa volta le green sono riuscite ad accaparrarsi la vittoria per 3-0, fortificando ancora di più le parole dette dal coach Cane nella giornata precedente.

Nella serata di sabato alle 19 nella palestra Villa Citera di Sanremo, sono scesi in campo i ragazzi dell'Unione Maschile Sanremo che hanno ospitato il Bordivolley. Anche in questo caso, match a senso unico nel quale i ragazzi frutto dell'unione delle tre società matuaziane (SDP Mazzucchelli, NLP Sanremo, Riviera Volley Sanremo) si sono imposti per 3-0 sulla formazione ospite.

Qui di seguito i parziali dei set e le parole del Coach Angelo del Toro: 25/08 – 25/06 – 25/14.

Ecco le parole del coach: “Partita vinta meritatamente, i miei giovani giocatori hanno giocato bene mostrando anche buone fasi di gioco sia in attacco che in difesa. In questo match ho cercato di fare anche abbastanza turnover tra i ragazzi, dando la possibilità a coloro che hanno giocato di meno fino ad ora, di poter scendere in campo per dimostrare quanto valgono e devo dire che non mi hanno affatto deluso. Si incomincia a vedere una buona coesione di squadra così come un buon gioco che speriamo di migliorare sempre più strada facendo”.

Nella mattinata di domenica sono inoltre scese in campo le ragazze della MO.DE Distribution Mazzu U16/F FIPAV che alle 11 a Villa Citera hanno ospitato l'Imperia Volley. Buona prestazione quella delle ragazze green che con un netto 3-0, seppur faticando, si sono portate a casa la vittoria e i 3 punti.

Di seguito i parziali dei set: 25/15 – 27/25 – 25/23.

La coach della formazione green, Sabrina Maragliano, ha rilasciato le seguenti parole riguardo la partita delle sue ragazze: “E' stata una gara molto sentita da entrambe le squadre e ciò ha comportato diverse disattenzioni a livello di gioco. Nel 1° set le ragazze hanno giocato con determinazione commettendo pochi errori il chè ha portato alla conquista del primo parziale di gioco abbastanza in relax. Nel secondo siamo partite con il piede giusto, giocando con grinta e cattiveria agonistica ma nonostante ciò l'Imperia Volley non ha mollato di un centimetro e ciò ci ha portato ad innervosirci. A seguito di questo nervosismo le ragazze hanno incominciato a sbagliare parecchio e proprio a causa dei molteplici errori commessi sono andate sotto di punteggio. Mano a mano che il set proseguiva la squadra è tornata in se concentrandosi e commettendo sempre meno errori, fino a recuperare il set per poi vincerlo. Nel 3° set siamo partite meglio delle avversarie. Mano a mano che la partita andava avanti le ragazze hanno perso il ritmo, scendendo anche di concentrazione, il che ci ha portato a passare da una situazione di vantaggio ad una di svantaggio, andando sotto 20 a 16. Grazie alle ottime prestazioni di Matilde Guadagnoli e di Matilde Burdese, la squadra è riuscita a portarsi a casa il match seppur faticando”.

Nella serata di domenica sempre le ragazze della "MO.DE" sono di nuovo scese sul terreno di gioco alla palestra di Villa Citera dove alle 19 hanno affrontato nel derby le "cugine" del Volley Team Arma Taggia nella partita valida per la 2° divisione femminile. Anche questa volta le atlete green hanno ottenuto i 3 punti riuscendo ad imporsi sulla squadra a tinte rosse per 3-1 con i seguenti parziali dei set: 25/23 – 25/21 – 22/25 – 25/16.

Una partita al cardiopalma per tutti i supporters della Mazzucchelli che hanno potuto assistere ad un match senza dubbio molto combattuto dove entrambe le squadre hanno dato battaglia al team avversario.

Qui di seguito le parole di Sabrina Maragliano, coach della MO.DE Distribution Mazzu: “Nonostante le difficoltà facciamo nostro anche il derby con le cugine di arma, che ammetto ci abbiano dato non pochi problemi. La partita è iniziata subito in salita, infatti ci mancavano delle giocatrici, per la precisione Fragnan e Capello. Il primo set è stato giocato molto bene da entrambe le squadre ma grazie alla maggior concretezza che le mie ragazze hanno avuto, siamo riuscite a portarci a casa il primo parziale di gioco. Nel secondo siamo partite in salita trovandoci subito in una situazione di svantaggio che ci ha portato a commettere diversi errori e che ci ha obbligato a dover rincorrere l'"Arma". Piano piano che la partita continuava le ragazze sono riuscite a rimettersi in carreggiata dimostrando grande carattere e concentrazione e anche grazie ad un ottimo turno in battuta di Celeste Merogno, abbiamo ribaltato la situazione ottenendo anche il secondo set. Il terzo parziale di gioco è stato veramente faticoso per le mie giocatrici che, sentendo la fatica della partita disputata in mattinata, hanno perso la concentrazione commettendo davvero molti errori il che ha portato il "VTAT" a prendere il sopravvento su di noi e ad ottenere la vittoria del terzo set. L'ultimo set è stato un enorme orgoglio per me. Infatti, nonostante la fatica sempre più evidente, la squadra non ha mai mollato e stringendo i denti è riuscita ad ottenere questa vittoria davvero molto importante”.