Soft Air: la 'Riviera dei Fiori Sanremo' ha vinto il campionato ligure 'Pattuglia Combat a Scenari'

La Riviera dei Fiori Softair Sanremo si è aggiudicata il Campionato Ligure PCS 2022. Il Team composto da Alfredo Tinelli, Lorenzo Ciccone, Matteo Ghigliotti, Maurizio Nobbio, Luca Greggio, Roberto Crespi, Sergio Latella e Simone Gazzano, si è aggiudicato il titolo Regionale di categoria PCS (Pattuglia Combat a Scenari).

La premiazione dei campioni delle varie Regioni è avvenuta durante l'evento della finale nazionale che quest'anno è stata organizzata proprio dai campioni liguri della squadra di Sanremo. “E' stato un anno molto impegnativo - dice Alfredo Tinelli Presidente dell'Asd Riviera dei Fiori Softair Sanremo - per tutta la nostra squadra, non è mai facile vincere un Campionato Regionale, il livello nel nostro sport è sempre molto alto e le gare impegnative, siamo molto soddisfatti del nostro risultato soprattutto perchè se vincere è difficile ripetersi lo è ancora di più e considerando che il titolo Regionale è nostro dal 2017 la soddisfazione è moltiplicata”.

“Un'altra grande soddisfazione di questa stagione – prosegue - è stata l'essere scelti dalla FIPS (Federazione Italiana Pattuglie Softair) per l'organizzazione della Finale Nazionale di categoria, da un lato non aver potuto partecipare a questo evento che ci vede protagonisti da molti anni ci è mancato ma dall'altro averlo organizzato e aver ricevuto i complimenti per l'ottima riuscita da parte di partecipanti e federazione è stato per noi un grande pregio e motivo di orgoglio. Un grande grazie va a tutti i ragazzi della squadra, sia chi ha partecipato alla stagione agonistica conquistando il quarto titolo regionale consecutivo, sia agli altri membri del club. La dedizione agli allenamenti domenicali e l'attaccamento al team ci ha permesso di poter un'altra volta alzare la coppa di ‘Campioni Liguri’ e portarla nella nostra città”.