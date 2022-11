Pallanuoto, Rari Nantes Imperia ospita President Bologna nel turno infrasettimanale di domani. Giallorossi in cerca di riscatto

Rari Nantes Imperia tornerà subito in vasca nell'anticipo della quinta giornata di Serie A2, girone Nord. I giallorossi, nel turno infrasettimanale, ospiteranno President Bologna con fischio d'inizio programmato per mercoledì 30 novembre, alle ore 20:30 presso la piscina 'Cascione'.

Dirigeranno l'incontro i signori Massimiliano Sponza e Stefano Pinato.

Imperia e President sono appaiate ad un punto in classifica. I giallorossi, nonostante la buona prestazione, sono chiamati a riscattare le sconfitte con le forti Lavagna e Camogli. Curiosità della partita: per il secondo anno di fila, Rari Nantes Imperia - President Bologna verrà disputata in infrasettimanale. Nella scorsa stagione, la 'Cascione' emise un verdetto di parità.

L'ingresso sarà libero e il bar sarà aperto . L'incontro sarà trasmesso in live streaming sulla pagina Facebook 'Rari Nantes Imperia - Pagina Sportiva'.