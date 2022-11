Calcio, seconda sessione formativa del Torino per la Polisportiva Vallecrosia Academy

Continuano gli appuntamenti granata per la Polisportiva Vallecrosia Academy. Allo Zaccari a Camporosso, nelle giornate di venerdì e sabato, si è infatti tenuta la seconda sessione formativa del Torino Fc Academy, valida per la stagione 2022-23. Per l’occasione ha visitato la struttura biancorossa il docente granata Ariele D’Angelo.

Nella giornata di venerdì, il docente, insieme al direttore tecnico Francesco Lapa e ai tecnici della Polisportiva Vallecrosia Academy, ha visionato gli allenamenti delle leve 2006, 2008, 2012 e 2013. In seguito ha partecipato ad un incontro insieme alle famiglie. In serata, invece, il docente del Torino Fc Academy ha tenuto una lezione formativa rivolta ai tecnici interni della società. Alla sessione, però, sono stati invitati anche tecnici esterni appartenenti alla società Psv Don Bosco. "È importante per la Polisportiva Vallecrosia Academy far conoscere il progetto del Torino Fc Academy alle realtà limitrofe, auspicando una sempre più importante collaborazione tra società” - dice la società biancorossa.

Sabato mattina, invece, sono continuate le sessioni di allenamento guidate e visionate dal docente granata insieme al direttore tecnico Francesco Lapa e ai tecnici della Polisportiva Vallecrosia Academy. Sono state coinvolte le leve 2010, 2011, 2014, 2015 e 2016. La mattinata è terminata con un incontro insieme alle famiglie e con i saluti finali.