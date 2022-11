Arma di Taggia: domani alla Riviera Shopville la presentazione del libro 'Uno gnomo per amico'

Al temporary shop Natalizio, presso il centro commerciale La Riviera Shopville di Taggia, si svolgerà la presentazione del libro Uno gnomo per amico scritto da Francesca Arata, edito da Antea Edizioni di Angelo Giudici. Come mai si parla di gnomi? E perché proprio in prossimità delle feste natalizie?

L’autrice, ospite del negozio Temporary shop Natalizio, specializzato in addobbi, gadget, idee regalo tutto sul natale, intratterrà il pubblico raccontando un “viaggio” alla scoperta del piccolo universo degli gnomi, dove sono e como vivono, ma non solo, nel libro Uno gnomo per amico si parla, per l'appunto, di amicizia, di rispetto, e tanti altri valori… La scrittrice Francesca Arata con il suo racconto desidera arrivare al cuore delle persone per dare un messaggio di Pace, Serenità e Dolcezza.

Un racconto adatto per tutte le età. L’appuntamento è per domani dalle 11 alle 19, all’interno del Centro Commerciale La Riviera ShopVille, in via Privata Roggeri n. 52 - Arma di Taggia.