Stop idrico nell'Imperiese, commercianti sul piede di guerra. Di Baldassarre: "Scelta scellerata. Per le aziende i danni saranno elevati"

Il mondo del commercio è sul piede di guerra dopo aver appreso, di fatto soltanto questa mattina, della maxi interruzione idrica che dalle 21 di questa sera alle 9 di domattina interesserà tutta la provincia di Imperia, legata a lavori che Rivieracqua deve eseguire sulla condotta del Roja.

“A 12 ore dall’interruzione idrica in tutta la provincia, commercianti, artigiani e imprenditori apprendono che si ritroveranno senz’acqua, sottolinea Andrea Di Baldessarre, vicepresidente provinciale di Confcommercio. È una situazione incredibile. È da questa mattina che siamo tempestati di telefonate e presi da forte imbarazzo, per una notizia che ha colto all’improvviso anche le numerose amministrazioni che abbiamo subito contattato e che si tolgono la responsabilità dell’accaduto, rimbalzando il problema su Rivieracqua".

"La società Rivieracqua, che abbiamo ovviamente subito contattato, ci ha semplicemente confermato la situazione, continua, ma nessuno sembra rendersi conto dell’incredibile danno che viene dato agli alberghi, ai ristoranti, ai bar e alle panetterie che non potranno lavorare. Ci domandiamo come sia possibile un’operazione del genere, che costerà alle aziende migliaia di euro. Senza acqua non si può aprire un ristorante o un bar, non si può ospitare gente e non si può fare il pane, così come molte altre cose. Ci aspettiamo una presa di posizione in merito da parte dei sindaci e delle Amministrazioni, nei confronti dei responsabili di questa scellerata scelta, non certo relativa ai lavori, che sappiamo essere necessari, ma alle tempistiche assurde. Ci aspettiamo risposte decise e concrete in merito, chiedendoci anche chi risarcirà gli enormi danni che questa operazione causerà alle imprese”.