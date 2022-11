Imperia, Capodanno 2023: party in via Cascione, dirige Dj Tex. Caratto (Civ) “Risarcimento per i 7 anni di chiusura del Cavour”

Porto Maurizio vince il ballottaggio con Oneglia e ospiterà il Capodanno in piazza 2023 di Imperia: la festa, come nel 2018 e nel 2019 si terrà in via Cascione dalla balconata del teatro Cavour. Non ci saranno, però, ‘superospiti’ quali Francesco Baccini o i Matia Bazar come nelle recenti edizioni precedenti, ma un ‘The Club Dj Set’ diretto da Enzo Testini, nome d'arte Dj Tex, una replica in chiave notte di san Silvestro di quello andato in scena in piazza Mameli in occasione dell’ultima ‘Notte Bianca’ del Civ.

“Sarà uno spettacolo per i giovani” – ha detto l’assessore alle Manifestazioni Simone Vassallo in occasione della festa per l’accensione delle luminarie della sera di San Leonardo. “È stata una richiesta del Civ -spiega il presidente del Consorzio portorino Riccardo Caratto – per far vivere, almeno simbolicamente, per una notte il Cavour, confidando che possa aprire ufficialmente al più presto”.

Di ieri la notizia che il Comune ha, finalmente, appaltato mi lavori di ristrutturazione del Cavour per 800mila euro. Tempi previsti per il fine lavori 180 giorni dalla consegna del cantiere.

“Tutte le attività di ristorazione e di somministrazione di via Cascione e dintorni hanno resteranno aperte e abbiamo chiesto ai colleghi di tenere le serrande alzate e luci accese. Ogniqualvolta il Capodanno è stato fatto a Porto ha riscosso molto successo”.

‘Luci di Natale’, per l ’8 dicembre, festa dell’Immacolata, sarà l’antipasto del Capodanno in via Cascione. “Ci sarà musica itinerante -anticipa Caratto – con il gruppo dei Flatonauti, teatro per i bambini, l’arrivo degli harleysti di Hdc Liguria vestiti da Babbo Natale e, naturalmente, cioccolata e dolci per tutti. Una maniera per animare lo shopping degli imperiesi in collaborazione con l’Agenzia Espansione di Paola Savella”.