Tre atleti dello Judo Sakura di Arma superano gli esami e regionali e sono cinture nere

Grande, sabato scors, per lo Judo Club Sakura Arma di Taggia che, nella sessione di esami per la promozione al 1° Dan della cintura nera di Judo, ha visto l'esito positivo per tutti e tre gli atleti presentati: Maya Benvenuto, Lucrezia Chiantore e David Rossi.

I tre atleti, sotto la guida del M° Ben.to Alberto Ferrigno, 7° Dan cintura bianco/rossa, si sono impegnati con serietà nella preparazione per un lungo periodo, applicandosi nello studio della parte teorica, riguardante la storia del judo, la storia della Federazione, i principi delle varie tecniche ecc... e nella pratica della parte tecnica, costituita dall'approfondimento delle tecniche di judo e dallo studio dei ‘Kata’.

Il M° Alberto Ferrigno ha commentato: "La preparazione all'esame per conseguire la cintura nera deve essere fatta molto seriamente, deve essere completa, seguire tutto ciò che è richiesto nel programma dell'esame. Non si può pensare di preparare un esame in poche settimane o in pochi mesi, ma bisogna approfondire con serietà ogni argomento richiesto, in modo da arrivare all'appuntamento con una buona conoscenza di tutto quanto richiesto. Questo può richiedere un periodo di applicazione abbastanza lungo".

Nel caso dei tre atleti del Judo Club Sakura la preparazione fatta ha dato un ottimo esito positivo: benchè giustamente emozionati, hanno saputo rispondere a tutte le domande e praticare ogni tecnica richiesta. Ora attendono i festeggiamenti in palestra, ricordando che nel 2022, sono ben quattro le cinture nere 1° Dan di Judo conquistate: Lisa Riccio per risultati agonistici, Maya Benvenuto, Lucrezia Chiantore e David Rossi per esami.