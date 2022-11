Pallavolo: tre sconfitte in altrettante partite per le formazioni della Nuova Lega Sanremo Volley

Risultati da dimenticare nel weekend pallavolistico per NLP Sanremo Volley. Tre sconfitte tra la formazione di Serie D e le giovanili.

Serie D femminile

Le giocatrici della NLP Sanremo Controcorrente hanno dato battaglia al palazzetto dello sport imperiese contro le seconde in classifica dell'Imperia Volley. Avanti di 2-0 le ragazze guidate dal coach Michela Valenzise hanno avuto un calo prestazionale dovuto anche al rientro dopo un lungo tempo di assenza di giocatrici in recupero da infortunio. Due ore abbondanti di vera battaglia sportiva che sono terminate con la vittoria delle avversarie per 3-2.

Under 18 femminile

Decisamente sotto tono la formazione dell'U18 nella match contro la prima in classifica. Le ragazze non sono mai entrate in partita, non riuscendo quindi a giocare al meglio delle loro possibilità, complici anche le 2 ore abbondanti ed i 5 set giocati la sera prima in serie D.

Under 16 femminile

Anche la squadra U16 CRM NLP Sanremo esce sconfitta sul campo della Oliflor. Il coach Silvia Cimino è fiduciosa della crescita delle sue ragazze che dimostrano di volta in volta un miglioramento nei vari reparti in una Squadra ancora acerba ma con molte potenzialità.