Pallavolo: risultati altalenanti per le formazioni dell'Imperia Volley nell'ultimo fine settimana

Più ombre che luci nell’ultimo fine settimana per le formazioni dell’Imperia Volley. Spiccano le vittorie delle formazioni femminili, di quella in serie D e per l’Under 18.

Campionato Regionale Serie D femminile – 7a Giornata

IMPERIA VOLLEY-CONTROCORRENTE NLP 3-2 (23/25, 24/26, 25/11, 25/22, 15/6)

Come tutti i derby, anche la gara con la NLP Sanremo non si è sottratta alle emozioni che da sempre le sfide stracittadine riservano. Due ore di spettacolo con un grande avvio delle sanremesi che si portano sul 2/0, poi il gran cuore delle imperiesi che prima pareggiano il conto dei set e in successione con un perfetto tie break (15/6) si aggiudicano l’incontro. Con la vittoria numero sei su sette gare, le ragazze di Roberto Gavi e Chiara Menegatti consolidano il terzo posto nella classifica generale. Il campionato riprenderà il 10 dicembre con la trasferta a Cogoleto ospiti della formazione genovese del Cogovalle.

Campionato Regionale Serie D maschile 5a Giornata

USCIO RAPALLO-IMPERIA VOLLEY 3-0 (25/20, 25/21, 25/18)

Si ferma sul campo di Rapallo la striscia vincente dell’Imperia Volley. I ragazzi di Marco Biglieri e Massimiliano Niggi lasciano i tre punti all’esperta formazione levantina, seconda forza del campionato. Il campionato riprenderà il 10 dicembre, dove alle 21.00 gli imperiesi riceveranno al Palasport di Zona San Lazzaro la formazione spezzina della Pallavolo Futura Avis Bertoni.

Campionato Territoriale Under 18 femminile 5a Giornata

NLP SANREMO-IMPERIA VOLLEY 0-3 (12/25, 11/25, 15/25)

Percorso netto per il capitano Alice Piccione e compagne: cinque gare, cinque vittorie, quindici set all’attivo, zero subiti.

Campionato Territoriale Under 16 4a Giornata

MO.de DISTRIBUTION SANREMO-IMPERIA VOLLEY 3-0 (25/15, 27/25, 25/23)

Primo stop per le ragazze di Pietro Ravoncoli e Sara Pressamariti sul campo della capolista Mo.de Distribution al termine di una buona gara, che fatta eccezione per il primo set ha visto le due formazioni giocare alla pari e risolta solo nei finali di set.

Campionato Territoriale Umder 14 femminile 3a Giornata

IMPERIA VOLLEY-AUTOSCUOLE SANREMO 0-3 (13/25, 15/25, 16/25)

Per questa formazione, tutta sotto leva, un passo indietro rispetto alle precedenti gare nell’incontro alla palestra ITIS di Imperia con le sanremesi della Autoscuole Riunite.