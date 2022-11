Pallamano, nel fine settimana alti e bassi per i ragazzi dell'Abc Bordighera (Foto)

Altro fine settimana impegnativo per l’Abc Bordighera. Diverse annate di pallamano sono scese in campo.

L’under 13 è andato in trasferta a Nizza per la seconda giornata del campionato francese. “La prima partita contro l’ASSM è stata persa 12 a 7. I nostri ragazzi, pur essendo contati e quindi senza cambi, sono partiti un po' troppo tranquilli di farcela. Hanno messo cuore ed anima per portare a casa il risultato ma la stanchezza si è fatta sentire durante la partita e questo non ha permesso di dare il tutto per tutto contro avversari ben preparati, che hanno saputo leggere i comportamenti dei nostri ragazzi e così sono riusciti ad approfittare dei momenti durante i quali i nostri cercavano di rifiatare per fare azioni con scatti veloci. Il risultato lascia un gusto amaro ma la vittoria degli avversari è stata giusta” - fa sapere l’Abc Bordighera - “La seconda partita è stata, invece, contro il Cavigal, anche questa persa con un risultato di 13 a 9. Archiviata la sconfitta della prima partita i nostri ragazzi hanno iniziato con una grandiosa ripartenza. Improvvisamente si sono 'svegliati' e non hanno più sentito la fatica del primo incontro dimostrandosi allo stesso livello degli avversari. Un plauso particolare va al portiere dell’Abc, Matteo, che, prontissimo più che mai, è stato davvero spettacolare! L’assenza di cambi però si è fatta sentire, purtroppo, proprio negli ultimi 4 minuti del secondo tempo. Alla conclusione della partita, quando ormai si stava per portare a casa la vittoria, la fortuna non ha baciato i nostri ragazzi: un espulso per l’Abc e un giocatore infortunato hanno segnato l'incontro, visto che gli avversari hanno approfittato dell’occasione per segnare 4 goal, che hanno così segnato la loro vittoria. Ripensando a tutti gli episodi vien da dire che è stato un vero peccato”.

“Avevamo la vittoria in tasca ma il nervosismo e non avere cambi ci hanno fregato” - dichiara coach Manuela - “A prescindere dal risultato ci tengo a ringraziare ognuno dei ‘miei’ ragazzi, che hanno dato il massimo. Ci siamo ripromessi di impegnarci di più agli allenamenti. Ci vediamo al prossimo incontro e, come sempre, forza Abc e viva la pallamano”.

L’under 11, invece, ha ospitato il Cavigal. “La prima partita è finita con un pareggio, 14 a 14” – commenta l’Abc Bordighera - “Esordio casalingo per la prima del campionato francese per i nostri piccoli under 11. L’emozione della prima gara e il tifo casalingo hanno alzato la voglia di vittoria dei ragazzi, infatti hanno dato tutto il cuore in questa partita, ricca di colpi di contropiedi e forza d’animo anche se si è poi conclusa con un pareggio beffardo all’ultimo secondo. I ragazzi hanno dato il massimo per esordire vittoriosi e perciò non abbiamo niente da recriminare. Gli avversarsi sono rimasti sempre molto concentrati e non hanno mai smesso di credere in una vittoria, è stato un bel match”.

La seconda partita degli under 11 è stata contro l’As Monaco. “La partita si è conclusa 9 a 19" - afferma l’Abc Bordighera - “Due partite consecutive per i nostri under 11 che, usciti stanchissimi dal primo match, hanno subito affrontato un avversario ben organizzato e più riposato. Uno stato d’animo che ha influito in un paio di occasioni con palla persa, che è stata prontamente recuperata dall’avversario”. “I nostri ragazzi si sono impegnati davvero ma l'altra squadra era più riposata e fresca della nostra” - dice coach Stefania - “Giocare due partite di fila alla loro età incide parecchio ma questo non è un problema, è tutta esperienza che ci fortifica per le prossime partite”. Le coach degli under 13 e under 11 precisano che sono fiere ognuna del proprio gruppo e si complimentano con ognuno dei loro piccoli atleti per l’impegno e la grinta messa in campo.

L’under 17 ha, invece, affrontato il Mentone HB. “La partita si è conclusa 13 – 17" - dichiara l’Abc Bordighera - “Pomeriggio tutto in salita per i ragazzi dell’Abc. La partita è infatti iniziata bene per i primi minuti ma poi tutto si è capovolto. I ragazzi non hanno trovato il filo logico del gioco, sono passati in svantaggio e così si sono innervositi. La sconfitta è stata cocente. Ora bisogna proiettarsi verso le prossime gare e ritrovare il giusto affiatamento che si era visto nelle prime due giornate di campionato italiano. Per ora il campionato francese non ha dato i risultati attesi. Ci teniamo a ringraziare tutti i nostri sponsor che permettono alle nostre tre squadre di svolgere sia il campionato italiano che quello francese".

Ecco gli sponsor dell’Abc Bordighera: Era Food, Riello, Rollando, IR, Fusetti Giardini e idrotecnica piscine Becagli (Facebook e Instagram).