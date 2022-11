Nuoto, Rari Nantes Imperia protagonista alla prima Prova Regionale con Bellini, Moreno, Ravetto e Ascheri

E’ ufficialmente cominciata la stagione di gare degli Esordienti A e B della Rari Nantes Imperia. Sabato 26 novembre, alle piscine di Albenga, si è svolta la prima Prova Regionale.

La formazione giallorossa, allenata da Tiziana Campi e Renato Marchelli, si è presentata a ranghi ridotti rispetto a compagini più nutrite, dimostrando comunque il proprio valore. Tra le fila degli ‘A’ (la distinzione con i ‘B’ è semplicemente per l’età) sono saliti sul podio, in due circostanze ciascuno, sia Giulio Bellini che Matteo Moreno: Bellini è giunto secondo nei 400 Stile Libero e nei 200 Dorso. Terzo posto nei 400 Stile e secondo nei 100 Farfalla per Moreno.

Negli Esordienti ‘B’, Thea Ravetto raggiunge il gradino più alto del podio per la prova dei 100 Stile Libero, aggiungendo un terzo posto nei 100 Rana.

Doppio podio anche per Daniele Ascheri, secondo nei 100 Stile Libero e terzo nei 100 Rana. Terzo posto nei 50 Dorso per Ema Schira.

Gli atleti avranno tre settimane per recuperare le forze e concentrarsi sul prossimo obiettivo: la seconda prova Regionale, in programma il week-end del 17-18 dicembre.