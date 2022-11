Atletica Leggera: ottimi risultati per gli atleti del Ventimiglia Marathon nelle ultime settimane

Bilancio di fine anno positivo per gli atleti del Ventimiglia Marathon. La maratona di Firenze ha visto al suo debutto sulla distanza regina dei 42km 197m l’atleta ventimigliese Cristina Sismondini che, pur giungendo al traguardo stremata, fa un pieno di forti e uniche emozioni che solo questa corsa può offrire. Un'esperienza che le risulterà utile nel prossimo futuro.

Chi non pecca di inesperienza è il veterano Teodoro Monsna, che nelle stesse ore, concludeva la mezza maratona di Savona con un buon riscontro cronometrico ed inanellando l’ennesimo record personale. Da segnalare le imprese dell’atleta ponentino Maurizio Lega capace di concludere a distanza di una settimana prima la mezza maratona des Alpes Maritimes a Nizza e successivamente la mezza maratona di Verona, il tutto frutto di una condotta di corsa regolare; tappe che lo avvicinano al tentativo di domare la distanza della maratona.

Nella splendida cornice del centro storico di Ravenna si conferma atleta di livello Christian Bramato, capace di stabilire il proprio personale concludendo i 42 km e 197 m in 2h 56m 12 sec. Qualche posizione più indietro è giunto al traguardo Vincenzo Mammone: nonostante la buona prova, il viso tradiva un pizzico di delusione per non aver centrato l’obiettivo del personale. In evidenza Davide Briozzo che, nel continuo processo di crescita sportiva, aggiunge al proprio bagaglio la mezza maratona di Vinovo; prestazione che lo eleva tra i migliori interpreti della distanza .