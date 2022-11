Morte operaio alla Clas di Chiusanico, il perito della famiglia: “Se avesse indossato pantaloni idrorepellenti non sarebbe successo"

Seconda udienza in tribunale a Imperia del processo che vede alla sbarra Renato Bersano l'ex presidente della Sanremese difeso dall'avvocato Carlo Golda del foro di Genova accusato di omicidio colposo, per la morte dell’operaio Sandro Pezzulli, padre di due bambini in tenera età avvenuta nell'agosto del 2018.

Pezzulli era morto a casa sua di Riva Ligure dopo un calvario di oltre due mesi a seguito delle ustioni di secondo e terzo grado al polpaccio e al piede sinistro che si era procurato la notte del 22 giugno a causa della fuoriuscita di acqua bollente (95 gradi) dal bocchettone di un pastorizzatore che aveva urtato mentre si trovava alla guida di un transpallet, nello stabilimento della Clas di Chiusanico.

Chiamati a testimoniare nell'udienza di stamattina sono stati Giorgio Mandruzzato Cavallini il medico che ha avuto in cura l'operaio presso il Centro grandi ustionati dell'ospedale Villa Scassi di Sampierdarena e Paolo Conca, perito della famiglia dell'operaio che si è costituita parte civile, rappresentata dall'avvocato Luigi Basso.