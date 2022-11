Ventimiglia: mancano i sacchetti dell'umido per i commercianti del Mercato Coperto, problemi per la differenziata

I commercianti del Mercato Coperto di Ventimiglia sono preoccupati per il ritiro dei rifiuti ‘umidi’ che, per ovvie ragioni all’interno della struttura, sono molti ogni giorno. Da almeno un mese, infatti, ci sono delle difficoltà nel ritiro dei bidoni e, secondo i commercianti, una giustificazione riguardava problemi di personale.

“Il servizio generico – ci hanno detto – è garantito normalmente, seppur con un passaggio in meno al giorno ma non ci si può lamentare più di tanto. Da almeno 15 giorni, invece, con un servizio piuttosto altalenante il problema risiede nel fatto che l’azienda non fornirebbe più i sacchetti dell’umido agli operatori ecologici, da utilizzare al momento del ritiro”.

In pratica il servizio viene fatto dall’operatore che, prendendo il sacco pieno, lo cambia con un altro che però al momento non viene fornito. Il servizio viene svolto regolarmente perché i rifiuti vengono buttati ugualmente con un problema igienico-sanitario dei bidoni, sprovvisti dei sacchetti. “Si tratta di un servizio svolto non completamente – ci ha detto uno degli ambulanti, Marco Ficarra – e, se i primi disguidi sono passati sotto traccia, ora la situazione è notevolmente peggiorata, sia per noi che per gli operatori che devono intervenire senza l’ausilio del sacchetto. In più noi commercianti ci troviamo regolarmente costretti a lavare i secchi, cosa che prima non facevamo”.

Secondo i commercianti la situazione è peggiorata proprio sulla differenziata, anche se il lavoro che viene svolto dalla Tekonoservice è in itinere e, come evidenziato anche dalla Piemef, l’azienda esecutrice del progetto DEC, dovrà essere migliorato proprio nella città di Ventimiglia dove le attrezzature tra cui le isole informatizzate, sono già arrivate e saranno installate a breve, ma ne sono previste altre che verranno fatte arrivare solo dopo il pronunciamento del Consiglio di Stato.