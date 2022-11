Sanremo si prepara per il ‘tutto esaurito’ di fine anno con l’atteso ritorno dei turisti stranieri

Dopo un’estate 2022 da incorniciare Sanremo si prepara per rispondere ‘presente’ alla seconda chiamata del comparto turistico nazionale e internazionale.

Le prime indiscrezioni sulle feste di fine anno lasciano trapelare un velo nemmeno troppo sottile di ottimismo e numeri a dir poco incoraggianti. Le prenotazioni continuano ad arrivare e tutto avviene a scatola chiusa, quando ancora la città non ha annunciato gli eventi in programma e le iniziative per le feste di Natale.

“Per adesso le cose stanno andando bene, le prenotazioni arrivano anche dall’estero soprattutto per il periodo che va dal 27 in poi - commenta Silvio Di Michele per Federalberghi Sanremo - gli stranieri sono di vicinanza, principalmente Svizzera e Francia. Sarà un bel fine anno”.



“Storicamente quello di fine anno è un buon periodo per gli alberghi che sono aperti, quest’anno le feste capitano bene anche per l’Epifania che si allungherà fino all’8 - aggiunge Christian Feliciotto per Federturismo - saranno dieci giorni di buona affluenza, resta da capire se c’è più domanda che offerta e molto dipende anche dalla stagione sciistica. Confermo che il trend è positivo, anche quest’anno assistiamo a una maggiore domanda anche per i giorni di Natale”.



Al coro di soddisfazione si unisce anche l’assessore al Turismo, Giuseppe Faraldi: “Chiudiamo l’anno in bellezza, è stato un 2022 molto positivo. Importante che siano arrivate le prenotazioni ancor prima di conoscere il calendario delle manifestazioni, la destinazione fa tanto. I turisti troveranno qualcosa di interessante, una città come Sanremo si deve sempre preparare a fare qualcosa di bello”.