Sanremo: alla Montessori al via la serie di presentazioni de ‘Il mio libretto contro la violenza’

E’ iniziata la presentazione de ‘Il mio libretto contro la violenza’ lanciato dall’associazione ‘Centro Aiuto alla Vita’ e curato dalla psicologa Dott.ssa Vanessa Feiler.

La prima delle scuole ad essere state coinvolte nel progetto psicoeducativo per sensibilizzare i bambini al tema della violenza è la Montessori di Sanremo, grazie all’entusiasta adesione della fiduciaria del plesso Paola Revello. Gli alunni hanno partecipato con gioia al dibattito sul tema della violenza e hanno portato a termine alcune delle attività proposte dal libretto.

“È sempre bello poter coinvolgere i nostri bambini in progetti di questo tipo – evidenzia la dirigente - perchè hanno un’importanza enorme per il loro sviluppo. Attendiamo nuove iniziative in ambito psicoeducativo, consapevoli di quanto possano essere formative: la scuola deve promuovere sempre di più il benessere psicologico e relazionale, perché la salute parte da lì, e Maria Montessori lo sapeva bene quando affermava ‘Se v’è per l’umanità una speranza di salvezza e di aiuti, questo aiuto non potrà venire che dal bambino, perché in lui si costruisce l’uomo’.”