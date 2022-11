Corso social di Confartigianato: consegnati gli attestati e annunciate le novità della prossima edizione

La consegna degli attestati finali, avvenuta nei giorni scorsi, ha segnato la conclusione della terza edizione del corso social organizzato dalla Confartigianato di Imperia con il Social Media Manager Riccardo Ghigliazza. Le undici partecipanti di un’edizione tutta al femminile hanno potuto prendere parte al collaudato programma, che vede un approfondimento degli aspetti relativi l’uso dei social network come Facebook, Instagram, LinkedIn e relativo Business Manager ma anche di Google My Business e le Google ADS. L’ultima edizione del corso ha visto la novità delle lezioni parallele, per permettere agli iscritti di poter partecipare a scelta alla lezione che si svolgeva nella sede di Imperia o piuttosto in quella di Sanremo.

“Ritengo che il corretto uso dei social sia di fondamentale importanza per veicolare rapidamente l'immagine della propria azienda e del proprio brand ai fini di arrivare a una platea molto ampia di fruitori – dichiara Adolfo Ranise, dirigente del settore Comunicazione di Confartigianato Imperia - Ovviamente non è così semplice farlo come potrebbe sembrare all'apparenza e, per questo motivo, la Confartigianato ha organizzato un corso ad hoc che, grazie al lavoro e alla preparazione del bravissimo docente Riccardo Ghigliazza, ha permesso ai partecipanti di approfondire le proprie conoscenze. In qualità di consigliere di categoria della comunicazione mi auguro che vengano proposte altre iniziative come peraltro alcune già in programma, volte ad ampliare le conoscenze nel campo della comunicazione e del marketing”.

Dello stesso parere anche Paolo Gori, dirigente di Confartigianato responsabile della zona di Taggia. “Nel mondo del lavoro i social sono molto importanti. Oggi tutto viaggia sul web ed essere aggiornati e a conoscenza di come utilizzare i social è fondamentale. Il futuro è questo e ormai tutti viaggiamo con lo smartphone in mano e quindi quale vetrina migliore di questa? Ovviamente un uso errato porta ad un’errata comunicazione, un po’ come fare una vetrina invernale durante la stagione estiva. Il modo corretto di postare una foto e gli hashtag giusti fanno sì che si apra un mondo così da raggiungere il nostro potenziale cliente”.

Per la nuova edizione in programma tra febbraio e marzo 2023, oltre al consueto programma, le principali novità consisteranno in:

· modalità ibrida a distanza/in presenza nella sede di Sanremo;

· approfondimento aspetto sponsorizzate, Business Manager e ADS con pacchetto base + avanzato;

· extra corso con programma SEO e realizzazione di testi per i social network e i siti in generale.

Per maggiori informazioni è possibile recarsi nella sede della Confartigianato in Corso Nazario Sauro 36 a Sanremo, inviare una mail all’indirizzo giovannini@confartigianatoimperia.it oppure telefonare al numero 0184/524517.