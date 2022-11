‘A proposito di scienza: il Festival delle Lingue e tanto altro al liceo Aprosio di Ventimiglia

Calendario fitto di appuntamenti e iniziative per gli alunni del Liceo Aprosio di Ventimiglia. Dopo il tradizionale Viaggio della Memoria (che ha visto di recente le quinte in visita a Berlino e Monaco di Baviera, per una toccante tappa nei campi di concentramento di Dachau), in questi giorni molte classi sono state in trasferta a Genova: per essere protagoniste al Festival della Scienza e al salone Orientamenti. Quest’ultimo ha accolto gli alunni degli ultimi due anni che hanno potuto così farsi un’idea degli indirizzi di studi universitari, per essere facilitati nella scelta post maturità. Inoltre ha preso il via la rassegna cinematografica in lingua originale presso il cinema di Bordighera.

E non è tutto. Docenti e studenti, grazie alle direttive della Dirigente Lara Paternieri, ripropongono dal mese di dicembre tutte le attività messe in pausa a causa della pandemia. Si partirà da “A proposito di scienza”, in calendario venerdì 2 dicembre, per approdare prima delle vacanze al “Festival delle Lingue”, il 16 dicembre.

Nella prima iniziativa il menù sarà ricco e variegato: dalle 14 e 30 alle 19 si parlerà di astronomia, fisica e chimica per poi mettere a confronto filosofia e scienza. Tanti i laboratori. Le attività saranno a cura degli studenti del Dipartimento di informatica dell’Univeristà di Genova.

Per il Festival delle Lingue, a partire dalle 16 e 30 i ragazzi e i docenti dell'Istituto accompagneranno gli “ospiti” in un viaggio entusiasmante alla scoperta di lingue, culture, tradizioni e molto altro. Saranno proposte dagli alunni canzoni, rappresentazioni teatrali e molto altro. Le attività sono aperte a tutti e si terranno nei locali del liceo.