Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da lunedì 28 novembre a domenica 4 dicembre, in Riviera e Côte d'Azur

LUNEDI’ 28 NOVEMBRE



IMPERIA

9.30-12.30. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 9.30 /12.30, sabato, domenica h 18.30/22.30. Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli

10.00. Per ‘Aspettando il centenario’, esposizione ‘Next Generation Imperia - progetti in mostra’. Palazzo Civico, fino al 6 gennaio

15.00-19.30. Luna Park in piazzale Carlo Dapporto (fino al 15 gennaio 2023)

VALLECROSIA

17.30-19.30. Mostra fotografica ‘Ritratto: ti catturo l’anima’ del fotografo Gerardo Salerno. Sala polivalente del Comune, fino all’11 dicembre

BORDIGHERA



17.00-19.00. Mostra di fotografie ‘Paesaggi urbani’ presso la sede dell' UCD/ ANPI in via Al Mercato 8, fino al 30 novembre, ingresso libero nel rispetto delle norme sanitarie anti Covid



ENTROTERRA

PIEVE DI TECO



14.30-18.30. Mostra ‘Onde barocche. Capolavori diocesani tra 1600 e 1750’ (9.30/13-14.30/18.30). Oratorio della Ripa di Pieve di Teco, prorogata fino all’8 gennaio, info 347 8085811 (più info)



FRANCIA

MONACO

19.00. ‘Sciascia - Pasolini: i due ultimi eretici’: conferenza con relatori il Prof. Davide Luglio e il Prof. Bruno Pischedda. Evento a cura della Dante Alighieri Monaco. Théâtre des Variétés, prenotazioni +33 640622953 (più info)

Per conoscere tutti gli eventi di oggi in Costa Azzurra cliccare su www.montecarlonews.it





MARTEDI’ 29 NOVEMBRE



SANREMO

15.00-19.30. Luna Park in piazzale Carlo Dapporto (fino al 15 gennaio 2023)

IMPERIA



10.00. Per ‘Aspettando il centenario’, esposizione ‘Next Generation Imperia - progetti in mostra’. Palazzo Civico, fino al 6 gennaio

BORDIGHERA

17.00-19.00. Mostra di fotografie ‘Paesaggi urbani’ presso la sede dell' UCD/ ANPI in via Al Mercato 8, fino al 30 novembre, ingresso libero nel rispetto delle norme sanitarie anti Covid

VALLECROSIA

17.30-19.30. Mostra fotografica ‘Ritratto: ti catturo l’anima’ del fotografo Gerardo Salerno. Sala polivalente del Comune, fino all’11 dicembre



FRANCIA

MONACO

18.30. Per la Stagione 22/23 dell'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo, concerto di ‘Musica da camera’ con Ilyoung Chae (violino), Adela Urcan (violino), Ying Xion (viola), Thibault Leroy (violoncello), Anne Maugue (flauto), Sophia Steckeler (arpa), Véronique Audard (clarinetto). In programma: Debussy, Ravel e Turina. Auditorium Rainier III (più info)

19.00. Monte-Carlo Jazz Festival 2022: concerto dei talenti dell'Accademia Rainier III del Principato di Monaco con rivisitazione degli standard del jazz fondendoli con la musica pop. Salle Garnier dell’Opéra di Monte-Carlo (più info)



ENTROTERRA

PIEVE DI TECO



14.30-18.30. Mostra ‘Onde barocche. Capolavori diocesani tra 1600 e 1750’ (9.30/13-14.30/18.30). Oratorio della Ripa di Pieve di Teco, prorogata fino all’8 gennaio, info 347 8085811 (più info)



FRANCIA

MONACO

13.00-19.00. ‘Monaco on Stage - 100 anni di concerti a Monaco’: mostra immersiva con un susseguirsi di corridoi firmati con autografi, ricostruzioni di camerini e contenuti inediti sulle star che si sono esibite a Monaco. Salle d'Exposition du Quai Antoine Ier, fino al 31 dicembre



MERCOLEDI’ 30 NOVEMBRE



SANREMO

15.00-19.30. Luna Park in piazzale Carlo Dapporto (fino al 15 gennaio 2023)

IMPERIA



10.00. Per ‘Aspettando il centenario’, esposizione ‘Next Generation Imperia - progetti in mostra’. Palazzo Civico, fino al 6 gennaio

21.00. Per la rassegna ‘Imperia, stand-up!’, diretta da Eugenio Ripepi e Matteo Monforte, spettacolo ‘Venti freschi’ del cabarettista Davide Calgaro direttamente da Zelig (15 euro). Cinema Centrale, via Cascione 52. Biglietti acquistabili sul web su Mailticket QUI

VALLECROSIA

17.30-19.30. Mostra fotografica ‘Ritratto: ti catturo l’anima’ del fotografo Gerardo Salerno. Sala polivalente del Comune, fino all’11 dicembre

BORDIGHERA

17.00-19.00. Ultimo giorno della Mostra di fotografie ‘Paesaggi urbani’ presso la sede dell' UCD/ ANPI in via Al Mercato 8, ingresso libero nel rispetto delle norme sanitarie anti Covid

ENTROTERRA

PIEVE DI TECO



14.30-18.30. Mostra ‘Onde barocche. Capolavori diocesani tra 1600 e 1750’ (9.30/13-14.30/18.30). Oratorio della Ripa di Pieve di Teco, prorogata fino all’8 gennaio, info 347 8085811 (più info)

FRANCIA

MONACO



13.00-19.00. ‘Monaco on Stage - 100 anni di concerti a Monaco’: mostra immersiva con un susseguirsi di corridoi firmati con autografi, ricostruzioni di camerini e contenuti inediti sulle star che si sono esibite a Monaco. Salle d'Exposition du Quai Antoine Ier, fino al 31 dicembre

15.00. Per la Stagione 22/23 dell'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo, ‘El Sombrero de tres picos’ con Philippe Béran (direttore d'orchestra), Joan Mompart (adattamento scenico e recitante). In programma: De Falla. Auditorium Rainier III (più info)

20.30. Monte-Carlo Jazz Festival 2022: concerti con Sofiane Pamart + Cécile McLorin Salvant & Sullivan Fortner. Salle Garnier dell’Opéra de Monte-Carlo (più info)





GIOVEDI’ 1° DICEMBRE



SANREMO

15.00-19.30. Luna Park in piazzale Carlo Dapporto (fino al 15 gennaio 2023)

21.00. ‘Freschezza, varietà ed invenzione musicale: la personalità di Haydn’: concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal M° Damiano Tognetti con Daria Nechaeva (violino). In programma musiche di Haydn. Sala Privata del Casinò Municipale (più info)

IMPERIA



10.00. Per ‘Aspettando il centenario’, esposizione ‘Next Generation Imperia - progetti in mostra’. Palazzo Civico, fino al 6 gennaio

VALLECROSIA

17.30-19.30. Mostra fotografica ‘Ritratto: ti catturo l’anima’ del fotografo Gerardo Salerno. Sala polivalente del Comune, fino all’11 dicembre

ENTROTERRA

CASTELLARO

18.00. 1ª Convention di Area 58 Riviera dei Fiori di BNI (Business Network International) che vede riuniti i Capitoli del Ponente della provincia di Imperia (Ventimiglia, Bordighera, Sanremo, Valle Argentina e Imperia) per uno scambio e un'azione coordinata tra le imprese aderenti a BNI. Partecipano esponenti della Onlus Oasi Angeli di Pace. Castellaro Golf Resort, Strada per i Piani 1

PIEVE DI TECO

14.30-18.30. Mostra ‘Onde barocche. Capolavori diocesani tra 1600 e 1750’ (9.30/13-14.30/18.30). Oratorio della Ripa di Pieve di Teco, prorogata fino all’8 gennaio, info 347 8085811 (più info)

FRANCIA

MONACO

13.00-19.00. ‘Monaco on Stage - 100 anni di concerti a Monaco’: mostra immersiva con un susseguirsi di corridoi firmati con autografi, ricostruzioni di camerini e contenuti inediti sulle star che si sono esibite a Monaco. Salle d'Exposition du Quai Antoine Ier, fino al 31 dicembre

20.00. ‘The Normal Heart’ di Larry Kramer: spettacolo teatrale a a sostegno di Fight Aids Monaco, in occasione della prossima giornata mondiale di lotta contro l'Aids. Con Dimitri Storoge, Thomas Espinéra, Joss Berlioux, Déborah Grall. Théâtre Princesse Grace (più info)

20.30. Monte-Carlo Jazz Festival 2022: proiezione cinematografica in collaborazione con l'Istituto Audiovisivo di Monaco, in omaggio a Chet Baker. ‘Let’s Get Lost’ di Bruce Weber. Salle Garnier dell’Opéra di Monte-Carlo (più info)



NICE



11.00-21.00. Villaggio di Natale ai Jardin Albert 1er, fino al 1 gennaio 2023 (più info)



VENERDI’ 2 DICEMBRE



SANREMO

15.00-19.30. Luna Park in piazzale Carlo Dapporto (fino al 15 gennaio 2023)

16.00. Per l’Università della Terza Età, ‘In viaggio con Dante – parte 2ª’: Itinerari liguri a cura della Prof.ssa Lucinda Buia. Sala consiliare del Museo Civico di Sanremo a Palazzo Nota (più info)



20.30. ‘Terroni - Italian Singing Dinner’: dinner show con musica e intrattenimento ispirato alla storia delle cene cantate con il meglio della musica italiana di sempre, intervallata da momenti di folklore e spettacolo (tutti i venerdì). Ristorante Strambò a Portosole (info)

21.00. Spettacolo dei Black Blues Brothers tra circo contemporaneo e commedia musicale. Teatro Ariston (info e prenotazioni)

IMPERIA

9.30-12.30. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 9.30 /12.30, sabato, domenica h 18.30/22.30. Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli

10.00. Per ‘Aspettando il centenario’, esposizione ‘Next Generation Imperia - progetti in mostra’. Palazzo Civico, fino al 6 gennaio

17.30-21.30. Apertura del Museo navale: ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale. Museo navale e Planetario in Calata Anselmi



VALLECROSIA

17.30-19.30. Mostra fotografica ‘Ritratto: ti catturo l’anima’ del fotografo Gerardo Salerno. Sala polivalente del Comune, fino all’11 dicembre

BORDIGHERA

21.00. ‘Tempo di Svalutation - Adriano Celentano Tribute Show’: spettacolo benefico con il performer Enrico Gallo a favore dell’acquisto di un’altalena per bambini disabili per la nuova area gioco dei giardini Lowe. Evento a cura dell’associazione ‘Bordighera Bene Comune’ (15 euro). Palazzo del Parco, info e prenotazioni 346 08 76 303

DIANO MARINA

16.30-19.00. Per la rassegna Culturale ‘I Venerdì della conoscenza', conferenza ‘Le mafie hanno anticipato la globalizzazione?’ con relatori Giuseppe Felice Peritore, Alberto Lari, Alberto Indellicati, Lucia Scajola, Marco Esposito. Sala Consigliare del Comune, partecipazione libera

ENTROTERRA

PIEVE DI TECO

14.30-18.30. Mostra ‘Onde barocche. Capolavori diocesani tra 1600 e 1750’ (9.30/13-14.30/18.30). Oratorio della Ripa di Pieve di Teco, prorogata fino all’8 gennaio, info 347 8085811 (più info)



PORNASSIO

17.00. Per ‘Il sabato del villaggio’, ‘Aspettando il veterinario - rimo soccorso e benessere dell'animale’: incontro tenuto dal Dott. Riccardo Pampararo. Sala Polivalente Ottano, info 331 8369495

FRANCIA

MONACO

12.00-22.30. Pista di Pattinaggio a rotelle installata sopra la piscina dello Stadio Nautico Ranieri III (alcuni roller a disposizione dei visitatori). Fino al 26 febbraio 2023

13.00-19.00. ‘Monaco on Stage - 100 anni di concerti a Monaco’: mostra immersiva con un susseguirsi di corridoi firmati con autografi, ricostruzioni di camerini e contenuti inediti sulle star che si sono esibite a Monaco. Salle d'Exposition du Quai Antoine Ier, fino al 31 dicembre



16.00. Villaggio di Natale sul tema ‘Natale a Spitsbergen’. Port Hercule di Monaco, fino al 2 gennaio

20.00. ‘Annual Gala Dinner for Ukraine’: asta di beneficenza a cura della Fondazione Elina Svitolina durante la sua cena di gala annuale. I fondi raccolti a favore del programma di recupero del tennis ucraino post-bellico e per il supporto logistico e materiale fornito alle famiglie dei beneficiari gravemente colpiti dalla guerra in Ucraina. Yacht Club di Monaco (più info)

20.30. Monte-Carlo Jazz Festival 2022: la cantante, cantautrice e compositrice americana Melody Gardot torna nel 2022 per un concerto sul leggendario palcoscenico dell'Opéra Garnier di Monte-Carlo, che registra il tutto esaurito ogni volta che si esibisce. Salle Garnier dell’Opéra de Monte-Carlo (più info)

NICE



11.00-23.00. Villaggio di Natale ai Jardin Albert 1er, fino al 1 gennaio 2023 (più info)

17.00-24.00. Luna Park con più di 130 stand e giostre (interne ed esterne). Palais des Expositions, fino al 2 gennaio (più info)

19.00. ‘Rencontres Mouvementées’: spettacolo di danza contemporanea e break dance messo in scena dalla compagnia SOF. Sala Jean Vigo de l’espace Magnan, Rue Louis de Coppet 31 (info)



SABATO 3 DICEMBRE



SANREMO

8.00-19.00. Mercato del Piccolo Brocante in Piazza San Siro

11.00. ‘Tour Ariston’: visita guidata dietro le quinte e nella storia del teatro Ariston, il più celebrato d’Italia (5 euro). Ritrovo alle 10.30 nella hall del Teatro Ariston

11.55. ‘Autunno in Regata’: partenza della regata nell’ambito del 39° Campionato Invernale West liguria a cura dello Yacht Club Sanremo. Specchio d’acqua antistante la città (più info)

15.00-24.00. Luna Park in piazzale Carlo Dapporto (fino al 15 gennaio 2023)

16.00. Per ‘Conoscere la nuova Africa’ (ultimo appuntamento), secondo incontro col cinema africano con proiezione film ‘Hakkunde (Nigeria, 2017) di Asurf Oluseyi. Vesdione originale in inglese (sottotitolato in italiano). Sala della Federazione Operaia Sanremese, via Corradi 47 (il programma)

23.30. Bay Music Saturday: format creato per divertirsi a ritmo delle migliori hit di musica pop e dance del momento fino a tarda notte, in riva al mare sotto le stelle. Bay Club, Corso Trento-Trieste 12, info +39 348 3984066 (più info)



IMPERIA

10.00. Per ‘Aspettando il centenario’, esposizione ‘Next Generation Imperia - progetti in mostra’. Palazzo Civico, fino al 6 gennaio

14.00-18.00. In occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, ANFFAS di Imperia organizza il concerto ‘Autonomy Live’ con esibizione a titolo gratuito di 5 gruppi: Edlira Ameti, Sabrina Bonfadelli, Vincenzo Pisano, Francesca Pilade e Maurizio Ditozzi, Fabio Pellizzari e Deborah Mauta e Peo Gandini. Sede ANFFAS, Via Artallo 151, info 0183 667052

15.00-18.00. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 9.30 /12.30, sabato, domenica h 15/18). Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli

17.30-21.30. Apertura del Museo navale: ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale. Museo navale e Planetario in Calata Anselmi

VENTIMIGLIA

16.00. Per l’ultimo incontro del 24esimo ciclo di conferenze ‘Ventimiglia e il suo territorio dalle origini ai giorni nostri’, incontro dal titolo ‘Cultura e vita civile nel Ponente Ligure’. Beatrice Palmero e Graziano Mamone intervistano l'Autore Saverio Napolitano. Museo ‘Girolamo Rossi’ al Forte dell'Annunziata, ingresso libero

VALLECROSIA



8.30-18.30. ‘AnticArte’: mercatino commerciale di antiquariato e collezionismo. Solettone sud (ogni primo sabato di tutti i mesi)

15.00. ‘Parliamo di infanzia’: incontro organizzato dall'associazione Pro Loco ‘Città di Vallecrosia’. Sala polivalente del Comune

17.30-19.30. Mostra fotografica ‘Ritratto: ti catturo l’anima’ del fotografo Gerardo Salerno. Sala polivalente del Comune, fino all’11 dicembre

BORDIGHERA



8.30-13.00. Mercato Campagna Amica di Coldiretti in via I Maggio (ogni sabato)



9.00-17.00. Nella Giornata Mondiale delle perdone con disabilità, ‘RallyTerapia (4ª edizione): su un tracciato ci circa 1 Km, i partecipanti salgono a bordo come veri navigatori. Partecipano Nicola Dutto, il campione di enduro paraplegico, Paolo Caramellino, Francesco Curinga ed il mitico Amilcare Ballestrieri. Nel pomeriggio, possibilità di taxirally per tutti su una vettura da gara ufficiale Peugeot a fianco di un campione di rally. Lungomare cittadino



DIANO MARINA



16.00. Per le ‘Giornate Culturali della Communitas Diani 2022’ organizzate dalla Communitas Diani il Prof. Luciano Livio Calzamiglia relaziona su ‘Il ritorno di Pio VII dalla Francia nel 18141 e la breve sosta a Diano Marina’. Sala consigliare, piazza Martiri della Libertà 3



ENTROTERRA

CAMPOROSSO

9.00. ‘Mercatini di Natale' in piazza Garibaldi, ai giardini pubblici di piazza D’Armi e nel centro storico

DIANO CASTELLO

21.00. Per la 3ª edizione di ‘Autunno/Inverno’, rassegna della Fita dedicata al teatro amatoriale imperiese: commedia ‘Funny Money’ messa in scena dalla compagnia ‘Ramaiolo in Scena di Imperia. Teatro Concordia, ingresso ad offerta libera, info e prenotazioni 328 3043741 (più info)

PIEVE DI TECO

14.30-18.30. Mostra ‘Onde barocche. Capolavori diocesani tra 1600 e 1750’ (9.30/13-14.30/18.30). Oratorio della Ripa di Pieve di Teco, prorogata fino all’8 gennaio, info 347 8085811 (più info)



FRANCIA

MONACO

11.00. Villaggio di Natale sul tema ‘Natale a Spitsbergen’. Port Hercule di Monaco, fino al 2 gennaio

12.00-22.30. Pista di Pattinaggio a rotelle installata sopra la piscina dello Stadio Nautico Ranieri III (alcuni roller sono a disposizione dei visitatori). Fino al 26 febbraio 2023

13.00-19.00. ‘Monaco on Stage - 100 anni di concerti a Monaco’: mostra immersiva con un susseguirsi di corridoi firmati con autografi, ricostruzioni di camerini e contenuti inediti sulle star che si sono esibite a Monaco. Salle d'Exposition du Quai Antoine Ier, fino al 31 dicembre

20.00. In occasione dell'11° Incontro Monaco sulla Disabilità che celebra la Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, recital pianistico seguito da un momento di confronto con il pubblico di Moncef Genoud, pianista di fama internazionale, cieco dalla nascita. Auditorium Rainier III

20.30. ‘Il Giro del Mondo in 80 giorni’: musical del capolavoro di Jules Vernes prodotto da Double D Productions (David Rozen e David Rebouh). Grimaldi Forum Monaco (info)

20.30. Monte-Carlo Jazz Festival 2022: Anouar Brahem Quartet presenta la sua ultima creazione ispirata alla musica strumentale + Richard Galliano dimostra un diverso approccio jazzistico con New Tango e New Musette presentando il suo New York Tango Trio. Salle Garnier dell’Opera di Monte-Carlo (più info)

NICE



11.00-23.00. Villaggio di Natale ai Jardin Albert 1er, fino al 1 gennaio 2023 (più info)



14.00-24.00. Luna Park con più di 130 stand e giostre (interne ed esterne). Palais des Expositions, fino al 2 gennaio (più info)



DOMENICA 4 DICEMBRE



SANREMO



9.00. Sanremo Marathon 2021. Partenza della 42km 21km dalla Pista di Atletica di Pian di Poma (il programma a questo link)



10.00. Sanremo Marathon 2021. Partenza della 10K e Family Run dalla Pista di Atletica di Pian di Poma (il programma a questo link)



10.30-24.00. Luna Park in piazzale Carlo Dapporto, fino al 15 gennaio 2023 (h 10.30/12.30-14.30/24)

10.55. ‘Autunno in Regata’: partenza della regata nell’ambito del 39° Campionato Invernale West Liguria a cura dello Yacht Club Sanremo. Specchio d’acqua antistante la città (più info)

15.00. Luna Park in piazzale Carlo Dapporto (fino al 15 gennaio 2023)

21.00. ‘Cantainverno 2022’: 1ª selezione del concorso canoro organizzato dall'associazione Viva Armea (finale il 26 dicembre). Mattatori della serata Agostino Orsino, storico presentatore, e Alex Penna in qualità di direttore artistico. Mamely di via Gioberti, info e prenotazioni 380 7098908

IMPERIA

15.00-18.00. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 9.30 /12.30, sabato, domenica h 15/18). Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli

15.00-18.00. Apertura del Museo navale: ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale. Museo navale e Planetario in Calata Anselmi

17.30. ‘Attente al lupo’: spettacolo con riflessioni e musica sul tema della violenza alle donne del Progetto Voc-Ale di Imperia. Evento a cura dello Zonta Club. Biblioteca Civica ‘L. Lagorio’, piazza De Amicis

VENTIMIGLIA



14.30. Afternoon tea nelle sale di Villa Hanbury: Visita guidata + Afternoon tea con assortimento di dolce e salato (20 euro ingresso + visita guidata + tea, 15 (ingresso + tea). Ritrovo ore all'ingresso in Corso Montecarlo 43 (ogni domenica da novembre a febbraio), prenotazione +39 0184 229507

VALLECROSIA

16.30. Rappresentazione teatrale ‘Teatro e Musica’, organizzata dalla scuola di musica Pergolesi e Teatro della Luna di Vallecrosia. Sala polivalente del Comune

17.30-19.30. Mostra fotografica ‘Ritratto: ti catturo l’anima’ del fotografo Gerardo Salerno. Sala polivalente del Comune, fino all’11 dicembre

BORDIGHERA

8.00-18.00. ‘Bordighera Città d'Arte’: mercato antiquario della prima domenica del mese con un vasto assortimento di merci da collezione e di antiquariato. Corso Italia, Piazza Mazzini e Piazza Garibaldi



DIANO MARINA



8.00-20.00. ‘Diano Colleziona’: mercatino dell'hobbistica e dell'antiquariato in Corso Roma e Piazza Martri della Libertà (ogni prima domenica del mese)



ENTROTERRA

CAMPOROSSO

9.00. ‘Mercatini di Natale' in piazza Garibaldi, ai giardini pubblici di piazza D’Armi e nel centro storico

CERIANA

16.00-22.00. Tradizionale mercatino dell'artigianato con prodotti realizzati dagli hobbisti: cucito, bijoux, carta e legno e prodotti del territorio per oggetti unici e personalizzati + concorso fotografico ‘I Colori di Ceriana’. Corso Italia

PIEVE DI TECO

14.30-18.30. Mostra ‘Onde barocche. Capolavori diocesani tra 1600 e 1750’ (9.30/13-14.30/18.30). Oratorio della Ripa di Pieve di Teco, prorogata fino all’8 gennaio, info 347 8085811 (più info)



FRANCIA

CAGNES-SUR-MER



16.00. Festival de Musique Sacrée: ‘Songs of the Soul’: Opere vocali sacre da Bach a St Saëns con le grandi voci di domani – Le CA.LM. Église St Pierre du Haut-de-Cagnes (più info)



MONACO

11.00. Villaggio di Natale sul tema ‘Natale a Spitsbergen’. Port Hercule di Monaco, fino al 2 gennaio

12.00-22.30. Pista di Pattinaggio a rotelle installata sopra la piscina dello Stadio Nautico Ranieri III (alcuni roller sono a disposizione dei visitatori). Fino al 26 febbraio 2023

13.00-19.00. ‘Monaco on Stage - 100 anni di concerti a Monaco’: mostra immersiva con un susseguirsi di corridoi firmati con autografi, ricostruzioni di camerini e contenuti inediti sulle star che si sono esibite a Monaco. Salle d'Exposition du Quai Antoine Ier, fino al 31 dicembre

14.30. ‘Il Giro del Mondo in 80 giorni’: musical del capolavoro di Jules Vernes prodotto da Double D Productions (David Rozen e David Rebouh). Grimaldi Forum Monaco (info)

15.00. Concerto dell'Avvento con i solisti Arsis. Catherine Gamberoni, pianista. Programma: Saint-Saëns, Haendel, Vivaldi, Bach, Franck, Massenet. Chiesa Saint-Nicolas

18.00. Per la Stagione 22/23 dell'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo, ‘Recital Arcadi Volodos’ con Arcadi Volodos (pianoforte). Auditorium Rainier III (info)

18.00. Monte-Carlo Jazz Festival 2022: ‘A Very Chilly Christmas’, il nuovo spettacolo di Chilly Gonzales. Salle Garnier dell’Opéra de Monte-Carlo (più info)

NICE



11.00-21.00. Villaggio di Natale ai Jardin Albert 1er, fino al 1 gennaio 2023 (più info)

14.00-23.00. Luna Park con più di 130 stand e giostre (interne ed esterne). Palais des Expositions, fino al 2 gennaio (più info)





