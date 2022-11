Pallacanestro: sconfitta ieri sera a Lerici per un Bvc Sanremo ancora incompleto

Landini Lerici-Bvc Sanremo 69-60 (12-9, 29-13, 9-12, 19-26)

Lerici: Renevelli 11, Travaglio 8, Converso, Tripodi 10, Santacroce, Giananti 5, Hakmi 2, Pipolo 14, Spadoni 4, De Ferrari 4, Conti. Coach: Pedrini.

Bvc Sanremo: Tavanti 1, Ingenito 10, Deda 13, Tacconi Daniele 6, Tacconi Davide 23, Dalla Rosa 4, Genovese 3. Coach: Alessandro Deda.

Il Bvc Sanremo, ancora una volta incompleto, ha perso ieri sera in trasferta con il Landini Lerici, al termine di una partita sicuramente abbordabile.

L’allenatore-giocatore Alessandro Deda: “Nei primi due quarti abbiamo giocato in modo indegno, poi abbiamo reagito, arrivando fino a -2, ma non ce l’abbiamo fatta a raddrizzare il risultato. Dobbiamo vergognarci per come abbiamo giocato all’inizio, e lavorare in allenamento con più impegno e umiltà”.