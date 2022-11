Calcio, Promozione. All'Ospedaletti non basta la rete di Schillaci, il Borghetto passa al ‘Ciccio Ozenda’

Battuta d’arresto interna per l’Ospedaletti superato questo pomeriggio al ‘Ciccio Ozenda’ da un Soccer Borghetto determinato e capace di ribaltare l’iniziale vantaggio orange.

Partono forte gli ospiti, pericolosi con due punizioni di Carro Gainza respinte da Brizio. Nonostante il forcing avversario iniziale, sono i padroni di casa a sbloccare la gara al 26’ con Schillaci che insacca nell’angolino basso con una conclusione dal limite. Il vantaggio galvanizza l’Ospedaletti che per tutto il resto della prima frazione resta padrone del gioco senza però trovare il raddoppio.

Il copione cambia nel secondo tempo. Gli orange cambiano volto rispetto ai primi 45 minuti e il Borghetto trova la rete del pari al 55’ con la bordata di Carro Gainza. Il vantaggio ospite arriva poi al 75’ con Viola sugli sviluppi di un calcio di punizione, mentre la rete che chiude il match è firmata da Carparelli al 78’.

Ma c’è una buona notizia in un pomeriggio orange non indimenticabile sul campo ed è il ritorno al calcio giocato di Cassini, pienamente recuperato dopo le conseguenze della drammatica esplosione nell’appartamento di Molini di Triora.

“La squadra ha interpretato alla grande il primo tempo dando il meglio e facendo tutto quello che abbiamo preparato in settimana - commenta al termine della partita mister Josè Espinal - nella ripresa ho cambiato qualcosa per essere più conservativo ma mi sento di dire che ho commesso un errore e la partita si è incanalata in maniera diversa. Dobbiamo però migliorare la condizione fisica, facciamo sempre bene solo per un tempo. Andremo anche sul mercato, abbiamo bisogno di qualche ragazzo che possa darci una mano”.

Ospedaletti - Soccer Borghetto 1-3

Marcatori: 26’ Schillaci, 55’ Carro Gainza, 75’ Viola, 78’ Carparelli

LE FORMAZIONI



Ospedaletti: 1 Brizio, 2 Martini, 3 Saih, 4 Calvini, 5 Ferrari, 6 Gagliardi, 7 Russo, 8 Alemanno (19 Calderone), 9 Alasia G., 10 Schillaci, 11 Manno (18 Cassini)

A disposizione: 12 D’Alessandro, 13 Alasia A., 14 Negro, 15 Costo, 16 Barbagallo, 17 Ramella

Allenatore: José Espinal



Soccer Borghetto: 1 Rossi, 2 Tripodi (13 D’Aiuto), 3 Taku, 4 Alberto, 5 Viola, 6 Di Lorenzo (16 Giglio), 7 Carparelli, 8 Carro Gainza, 9 Staltari, 10 Gibertini (15 Gasco), 11 Calcagno (17 Kacellari)

A disposizione: 12 Gallo, 14 D’Aprile, 18 Angelico

Allenatore: Cristian Cattardico



Arbitro: Sig. Simone Dinapoli (Savona)

Assistenti: 1° Sig. Ayoub Chamchi (Savona); 2° Sig. Jetmir Hasa (Albenga)

Ammoniti: Gagliardi, Calderone, Staltari, Viola, Di Lorenzo