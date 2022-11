Calcio: il Taggia si aggiudica il derby di Eccellenza contro l'Imperia con un gol di Gallo nel finale

TAGGIA-IMPERIA 1-0

RETE: 79' Gallo (T)

Taggia: D'Ercole, Grandi, Carletti, Alberti, Castaldo, Fiuzzi, Miceli, Gallo, Demme, Travella (76' Elkamli), Martelli (42' Rotolo). A disposizione: La Cava, Cortese, Malfatto, Elkamli, Rotolo, Sina, Orengo, Stamilla, Carletti M. Allenatore: Biolzi.

Imperia: Bova, Ravoncoli, Bourkaa (83' Ardissone), Sancinito, Guida, Taddei, Melandri (74' Cassini), Virga, Polisena (47' Cernaz), Campelli, Jebbar. A disposizione: Cella, Cassini, Morchio, Minasso, Fatnassi, Plando, Cernaz, Ordisci, Ardissone. Allenatore: Lupo.

Arbitro: Federico Bruschi

Assistenti: Mario Preci e Davide Biase

Ammoniti: 36' Polisena, 66' Fiuzzi (T), 70' Martelli (T)

Il Taggia si aggiudica il derby disputato a porte chiuse al ‘Marzocchini’. Un match che ha visto un buon inizio della formazione nerazzurra ma che, alla distanza, ha presentato un ordinato Taggia, che con un gol a 10 minuti dalla fine si aggiudica 3 punti importanti per la lotta salvezza. Nel finale una traversa e il portiere di casa, negano la gioia del pareggio all’Imperia.

Nutrita la presenza di forze dell'ordine, carabinieri, polizia e polizia locale, mentre in tribuna solo pochi intimi. Alcuni tifosi si sono appostati per seguire il match dietro la porta e alcuni supporter hanno trovato ospitalità anche su un balcone.

Il Comune di Taggia aveva chiesto alla società ospitante una documentazione sufficiente e idonea per consentire al l'adozione dell'ordinanza sindacale di autorizzazione con il limite di 200 spettatori, ma dopo il tavolo tecnico d è stata emanata l'ordinanza che vieta la partecipazione del pubblico alla partita, imponendo alla società di casa di impiegare personale idoneo che assicuri l'osservanza di quanto disposto dall’ordinanza. Sotto la cronaca.

Primo tempo

1' Partiti, fischio d'inizio

3' Ravoncoli! Colpo di testa sul primo da corner battuto da Sancinito, palla fuori di poco

8' Campelli scodella dentro, Castaldo allontana il pericolo nei pressi della linea di porta

10' Grande azione dell'Imperia, palla dentro per Melandri che la gira bene per Polisena. Il nove colpisce di testa, ma D'Ercole risponde presente con una bella parata

17' Ancora Imperia. Cross dentro di Sancinito, D'Ercole respinge sui piedi di Jebbar che serve dentro Melandri. Il 7 calcia di prima da ottima posizione, palla a lato

22' Palo Imperia. Punizione di Sancinito, ancora per la testa dell'ex Ravoncoli che colpisce il montante in pieno

31' Primo squillo del Taggia. Fiuzzi con un gran pallone pesca Miceli che allarga troppo il diagonale

36' Ammonito Polisena. Fallo sul portiere del Taggia

45' Finisce così la prima frazione di gioco al Marzocchini. 0 a 0

Secondo tempo

2' Presunta distorsione per Polisena. Al suo posto dentro Cernaz dopo pochi secondi di gioco

7' Sgroppata di Virga che mette dentro, salvataggio della difesa che in qualche modo mette in corner

12' Travella! Il 10 di casa calcia da fuori, Bova con un'ottima parata manda in angolo

14' Travella, ancora lui, l'Imperia si salva grazie a Virga prima e Bova poi

21' Fiuzzi stende Jebbar. Giallo per il difensore di casa

25' Giallo anche per Martelli che entra duro su Guida

29' Cassini per Melandri

31' Primo cambio per il Taggia. Fuori Travella dentro Elkamli

34' Taggia in vantaggio. Grande serve dentro Gallo che buca Bova. 1 a 0

37' Cassini! Virga lo serve alla grande, il neo entrato calcia di prima ma D'Ercole respinge

38' Fuori Bourkaa, dentro Ardissone

40' Traversa Imperia. Cross ancora di Virga, Jebbar colpisce la traversa piena in girata

42' Dentro Rotolo per Martelli

44' Incredibile, ancora Virga dentro. Ravoncoli in girata aerea, D'Ercole si salva in tuffo