Calcio giovanile: pomeriggio straordinario ieri al Comunale per Sanremese e Badalucco con 'Monaco Kids'

Un pomeriggio soleggiato ha fatto da cornice all‘AS Monaco Kids Tour, svoltosi sabato pomeriggio allo Stadio Comunale di Sanremo. Una sessantina di bambini della Sanremese e della società amica del Badalucco hanno partecipato alle animazioni proposte dal club monegasco.

Tiro al bersaglio, palleggi, Playstation e mini-partite hanno allietato il pomeriggio dei presenti, con lo speaker Daniele Capozucca (allenatore della nostra Scuola Calcio Angelo Moroni) a proporre quiz a premi che hanno soddisfatto i bambini presenti.

Trattandosi del primo evento di questo tipo organizzato in Italia dall’AS Monaco, l’assessore al Turismo e allo Sport del Comune di Sanremo, Giuseppe Faraldi ha consegnato una targa di ringraziamento a Charles Balembois, rappresentante del club biancorosso e, oltre a Faraldi, hanno presenziato alla manifestazione anche Silvana Ormea (Assessore alla Cultura) e Sara Tonegutti (Assessore all’Ambiente) ed i consiglieri comunali Luca Lombardi e Mario Robaldo.

La Sanremese, invece, è stata omaggiata di una maglia ufficiale, autografata dai giocatori del Monaco e consegnata al presidente Alessandro Masu, presente all’evento con l’amministratore Delegato Andrea Bortolazzi, il direttore sportivo Marcello Panuccio e tutto lo staff della prima squadra.

Tra i bambini, invece, la maglia di Youssouf Fofana, ora al Mondiale con la nazionale francese, messa in palio al vincitore del tiro al bersaglio, è andata a Niccolò Airenti della squadra Under 12 della Sanremese. Non è mancata neppure la merenda pomeridiana dei bambini, pane e nutella, gentilmente offerto dagli Alimentari Dafra, situati di fronte allo Stadio Comunale. In sintesi, una bella giornata di sport e giochi che ha divertito i molti bambini presenti.