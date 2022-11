Calcio, Sanremese agguantata dal Vado al 'Comunale' (1-1). Sestri Levante vola a +8 in classifica

SANREMESE - VADO 1-1 (25' Rizzo - 47' Di Renzo)

SANREMESE - Tartaro; Bregliano cap., Mikhaylovskyi, Bechini (80' Ricossa), Del Barba (56' Owusu), Gagliardi, Aperi (77' Camilli), Aita (56' Pellicanò), Valagussa, Basso, Rizzo. All.: Giannini

VADO - Cirillo; Ropolo, D'Iglio, De Bode, Capra, Lo Bosco cap. (68' Castelletto), Di Renzo (77' Manno), Ghigliotti, Capano (80' Cenci), Mele, Bane. All.: Didu

Arbitro: Allegretta (Molfetta)

Ammoniti: Mele, Cenci (V); Owusu, Ricossa (S)

Recupero: 0' nel primo tempo e 5' nella ripresa

96' finisce qua al 'Comunale'. Termina in parità il derby ligure e Sestri Levante vola a + 8 punti

95' ammoniti Manno e Ricossa per reciproche scorrettezze

90' concessi cinque minuti di recupero

87' Punizione dal vertice basso dall'area. Capra batte corto per D'Iglio. Il tiro viene murato dalla difesa ma il Vado protesta per un tocco di mano

85' D'iglio, da punizione, trova Capra, libero sul primo palo. Il colpo di testa dell'ex è però centrale e preda di Tartaro. Potenzialmente una buonissima occasione

83' la Sanremese ci prova coi cross. Sul primo svetta De Bode ma , dall'altro lato, raccoglie Gagliardi che prova un siluro velenoso, alla ricerca di qualche deviazione. Palla in rimessa laterale

80' girandola di cambi. Diventano protagonisti Ricossa, nella Sanremese, e Cenci, nel Vado. Escono rispettivamente Bechini e Capano

77' doppio cambio. Fuori Di Renzo, il migliore tra gli ospiti, e dentro Manno. Nei padroni di casa, Camilli sostituisce l'ex Aperi, apparso sottotono

76' Di Renzo prova il diagonale: palla a lato per un soffio. Vado vicino alla definitiva rimonta

Vado mutato in un 4-4-2 puro con Di Renzo e Capra terminali offensivi

Con il cambio precedente, capitan Bregliano è scalato sulla fascia destra e Valagussa al centro della difesa. Permettendo ad Owusu di prendere posto sulla mediana

70' venti minuti alla fine. Vado meglio ma la Sanremese ha avuto un paio di occasioni clamorose per andare in rete. RIzzo e Gagliardi provano a trascinare i compagni mentre, dall'altro lato, 'partitona' di Di Renzo

A terra Lo Bosco che, nell' azione di qualche minuto fa, aveva subito un duro colpo. Il centravanti non riesce a continuare e viene sostituito da Castelletto

66' Sanremese a centimetri dal nuovo vantaggio! Grande cross al volo di Gagliardi che pesca Aperi a pochi metri dalla porta. La sua deviazione termina clamorosamente fuori

64' ancora Vado! Capano, dalla destra, per Lo Bosco che anticipa tutti sul primo palo. Palla fuori di poco.

63' preme il Vado e va vicino al vantaggio! Lo Bosco, dentro l'area, fa partire un gran destro respinto da Tartaro, coi pugni

61' ammonito il neo-entrato Owusu che trattiene un lanciato Capra, sui 30 metri

59' squadre spezzate. Break e contro-break. Pellicanò va così al tiro col destro ma la palla vola oltre le reti di protezione

58' Capra prova l'eurogol in rovesciata, sul bel cross di Di Renzo. Palla fuori.

56' primo cambio della partita: dentro Pellicanò, match-winner nella trasferta di Fossano, al posto di Aita. Fuori anche Del Barba e dentro Owusu. L'attacco così cambia volto: Aperi, al centro, supportato da Pellicanò con Gagliardi e Rizzo da rifinitori

Nel giro di tre minuti la classifica cambia completamente volto. La Sanremese, prima in vantaggio, era a -4 dal Sestri. Subisce gol e, poco dopo, giunge notizia del 2-1 corsaro al 'Sivori'. Rossoblu, in questo momento, a +8

48' ci prova subito la Sanremese! Torre di Aperi per Gagliardi che mette fuori di pochissimo

47' PAREGGIA IL VADO! DODICESIMO CENTRO PER DI RENZO! D'Iglio mette dentro e, sotto porta, il bomber mette in rete. Match di nuovo in equilibrio al 'Comunale'

h.15:32 - Fischio d'avvio

SECONDO TEMPO

45' non c'è recupero. Squadre negli spogliatoi col risultato di 1-0 per i matuziani

45' dall'angolo, Tartaro respinge coi pugni su colpo di testa di De Bode. Poi il tiro di Capano termina fuori non di molto

44' miracolo Tartaro! Scatto in profondità di Capra che regge l'urto con Bregliano poi serve Lo Bosco. L'attaccante rientra sull'interno e prova la conclusione verso l'angolo lontano: il portiere si allunga e mette in corner con la punta delle dita.

42' progressione dell'ex Capra che va al tiro col mancino. E' debole e Tartaro para accartocciandosi

40' Lo Bosco scatta sul filo del fuorigioco ma, al momento del tiro, viene chiuso in angolo da Valagussa

34' cross in mezzo di Rizzo. Aperi anticipato da Bane all'ultimo. Poi il corner biancoazzurro non ha effetto

29' uscita miracolosa di Cirillo sui piedi di Del Barba. Dopo il gol è cresciuto la Sanremese che sta mettendo pressione agli ospiti: prima la difesa si salva in qualche modo mentre, un minuto più tardi, il portiere è bravissimo sul centravanti. Scontro tra 2003.

Il Vado non riesce a spazzare un piazzata proveniente dalla trequarti. Rizzo riesce a raccogliere, è bravo a destreggiare e dal limite battere Cirillo con un preciso rasoterra. Quinto gol in campionato per lui

25' SANREMESE IN VANTAGGIO! HA SEGNATO RIZZO!

Volato via il primo quarto di gara. Vado più propositivo rispetto alla Sanremese ma partita sostanzialmente bloccata con le due difese che prevalgono sugli attacchi

19' Basso dai 30 metri: pallone alle stelle

15' primo cartellino del match: è giallo per Alessio Mele

14' partita bloccata. Poco fa, la Sanremese è riuscita ad arrivare sul fondo con Del Barba, assistenza arretrata per Gagliardi che però si fa murare la conclusione debole

7' primo squillo ospite: Capra dai 25 metri chiama Tartaro all'intervento basso. Buona parata e corner per il Vado

Sanremese, priva dello squalificato Scalzi, si schiera con il canonico 4-3-3. Aita a destra e Bechini a sinistra da terzini. Mediana con Basso e Valagussa, poi Gagliardi e Rizzo a interscambiarsi tra i due reparti. Del Barba terminale offensivo.

Il Vado risponde a specchio col tridente pesante: Capra-Lo Bosco-Di Renzo.

La Gradinata Nord scandisce il nome di Loreto Lo Bosco, oggi capitano del Vado. Per diverse stagioni centravanti dei matuziani

h. 14:32 - Si comincia al Comunale!

LE FORMAZIONI UFFICIALI!

SANREMESE - Tartaro; Bregliano cap., Mikhaylovskyi, Bechini, Del Barba, Gagliardi, Aperi, Aita, Valagussa, Basso, Rizzo. All.: Giannini

VADO - Cirillo; Ropolo, D'Iglio, De Bode, Capra, Lo Bosco cap., Di Renzo, Ghigliotti, Capano, Mele, Bane. All.: Didu

Arbitro: Allegretta (Molfetta)

Sole sul ‘Comunale’ di Sanremo nonostante la leggera brezza invernale. In campo Sanremese-Vado per un derby ligure che promette spettacolo: entrambe vogliono vincere per rimanere in scia al Sestri Levante, oggi impegnato con il Gozzano.

Tanti gli ex da ambo le parti. Tornano in Riviera Edo Capra e Loreto Lo Bosco; rincontrano i rossoblu Sebastiano Aperi e Alessio Rizzo. Non convocato Giuseppe Giuffrida, così come Luca Marchisone: la loro esclusione potrebbe essere un tema di mercato, a pochi giorni dall’ apertura della finestra di riparazione.

Sarà scontro tra centravanti? In estate, Di Renzo era stato accostato ai biancoazzurri. Oggi è il capocannoniere del girone A, con 11 gol, da terminale della formazione di Didu. A Giannini è stato affidato Camilli che, dopo i buoni segnali nel pre-stagione, non ha mantenuto le attese fino a questo momento.