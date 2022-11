Arti Marziali: ottimo debutto per otto giovani atleti del Byakko Tai Sanremo al torneo di Imperia

Ottimo debutto degli otto giovanissimi judoka del Byakko Tai di Sanremo alla loro prima esperienza competitiva al 3° torneo organizzato dallo Judo Ok Club (per classi non agonistiche) che si è svolto a Imperia domenica 20 novembre.

La manifestazione era aperta alle categorie ragazzi 2011/2012, fanciulli 2013/2014 e bambini 2015, 16, 17 e 18. Il sodalizio matuziano ha partecipato con i seguenti atleti ottenendo questi apprezzabili risultati: 3° posto per Nicolò Bergallo nei Ragazzi -35kg, 3° Lorenzo Algeri nei Bambini B -20kg, 3° Gabriel Modesti nei Bambini B -34kg. Primo posto per Alessandro Carrese nei Bambini B -28kg, 3° Oscar Modesti nei Fanciulli -36kg e vittoria per Massimo Faretina nei Fanciulli -39kg. Secondo posto per Lorenzo Perrotti nei Fanciulli -21kg e terza Samira Moounassef nelle Fanciulle -21kg.

Un plauso va all’esordio dei giovanissimi atleti che, incoraggiati dal Maestro Benemerito De Maria, dai tecnici Marco Carbonetto, Simone Bertinotti e da tutto lo staff del Dojo, si sono impegnati al loro primo incontro combattendo con passione e serietà ciascuno al meglio delle proprie possibilità.

“Questi traguardi – ha detto il presidente del Byakko Tai, Ferlito - riempiono di soddisfazione tutto il Dojo Matuziano e la loro prova eccellente sarà di sicuro stimolo per il proseguo della loro carriera agonistica e di ottimo incoraggiamento per tutti gli altri atleti del settore Judo, complimentandosi nuovamente per le belle prove fornite, ricordando ancora una volta come lo sport sia un percorso per una crescita che accompagna tutti gli atleti, e se esercitato con grande impegno, lavoro e passione, porta sempre ad un importante risultato”.

Intanto proseguono i corsi di Judo per tutte le età dai bambini di 5/6 anni sino ai master.