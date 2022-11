Ventimiglia: dal 24 dicembre il tradizionale concorso dei 'Presepi poveri' all'Oratorio dei Neri

Il Comitato pro Centro Storico di Ventimiglia, in collaborazione con la Parrocchia di Santa Maria Assunta, organizza il tradizionale Concorso 'Presepi Poveri' all’Oratorio 'dei Neri' nel centro storico in via Garibaldi dal 24 dicembre al 6 gennaio.

I Presepi dovranno essere realizzati con materiali 'poveri' ovvero di riciclo, carta, stoffa, legno o altro a scelta degli artisti costruttori, le dimensioni massime delle opere dovranno essere di 50 x 100 cm. Senza alcun limite per dimensioni inferiori. Le opere realizzate potranno essere consegnate direttamente il 23 e il 24 dicembre presso l’Oratorio dei Neri dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19 corredate da una scheda in cui sia indicato il titolo del Presepio, nome e cognome dell’autore o dell’Istituto Scolastico o dell’Associazione partecipante con numero di telefono di un referente e, possibilmente, l’indirizzo email.

Le opere saranno valutate da un’apposita Commissione giudicatrice che stilerà una classifica a giudizio insindacabile; oltre i vari riconoscimenti per i primi classificati è previsto un premio per il Presepe più votato dal pubblico visitatore. Le iscrizioni sono gratuite. La premiazione si svolgerà all’Oratorio dei Neri, venerdì 6 gennaio alle 15.30. Nello stesso oratorio saranno visibili un Presepio Napoletano, un Presepio Provenzale ed altri Presepi fuori concorso.