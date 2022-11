Bajardo: inaugurate due panchine rosse in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne (foto)

Ieri pomeriggio gli abitanti di Bajardo si sono riuniti intorno alle due panchine rosse poste in un giardino e riparate dall'ombra di grandi alberi. L'occasione è stata la ricorrenza della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne.

“Il luogo è adatto per favorire momenti di riflessione e di condivisione – si spiega nel comunicato -, momenti in cui ritrovarsi in amicizia e momenti in cui una donna che si trova in situazioni di disagio può trovare i numeri di telefono di associazioni che la possono aiutare sia psicologicamente che legalmente.

Il paese e l'Amministrazione hanno ritenuto importante il dovere di testimonianza e sostegno che ognuno ha nei confronti delle donne e delle ragazze che subiscono violenza fisica e psichica, una delle violazioni dei diritti più diffuse e devastanti del mondo di oggi. Violenza che si nasconde in ogni ambiente, dentro e fuori delle mura di casa di ognuno, lungo le strade su cui si procede giornalmente.

Anche in un piccolo paese come Bajardo, dove apparentemente la vita trascorre tranquilla, lontana dai tanti problemi che affliggono la società contemporanea, la gente sente che il problema esiste e questo piccolo angolo di un giardino, colorato e illuminato dal rosso di due panchine, è lì per ricordarlo a tutti”.