Il Covid non molla la presa: 867 i nuovi casi in Liguria, 97 in provincia di Imperia

Sono 868 in Liguria e di questi 97 in provincia di Imperia, 118 nel savonese, 418 a Genova e 168 a La Spezia i nuovi casi positivi al Covid-19.

I tamponi eseguiti sono stati 4.575 5.409, dei quali 785 molecolari e 3.790 antigenici rapidi. A livello regionale, il numero dei pazienti ricoverati è di 365 e di questi ne rimangono 10 (uguale a ieri) in terapia intensiva. In Asl 1 Imperiese 39 (+1) e di questi 4 in terapia intensiva (stesso numero di ieri).