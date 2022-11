Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di oggi, domenica 27 novembre, in Riviera e Côte d'Azur

DOMENICA 27 NOVEMBRE



SANREMO



9.00. ‘Il Santuario più alto della città dei fiori’ (Monte Bignone): escursione ad anello accompagnati dalla guida GAE Antonella Piccone (10 euro). Ritrovo alla galleria Brunengo (Provinciale 61 San Romolo-Perinaldo), info e prenotazioni 391 104 26 08 (più info)



10.00. Nella Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti (SERR9, Clean up per la riduzione dei rifiuti della spiaggia Tre Ponti. A cura dei Comune e dell’associazione I Deplasticati con la collaborazione di Amaie Energia, partecipazione libera



10.00. Commemorazione delle vittime della rappresaglia nazista a Poggio del 24 novembre 1944, con la partecipazione di Silvio Cermelli, Consigliere del Direttivo ANPI ArmaTaggia, e in presenza di testimoni dei fatti e di parenti delle vittime. A cura di ANPI. Piazza dei Martiri a Poggio



10.30-18.00. Mercatino di Natale a cura delle socie dell’Inner Wheel Club di Sanremo con borse, centritavola, piantine in vetro, decori natalizi vari (service a favore de ‘La Casa Grande di Giz’). Ingresso del Palafiori in Corso G. Garibaldi



10.30-24.00. Luna Park in piazzale Carlo Dapporto, fino al 15 gennaio 2023 (h 10.30/12.30-14.30/24)

11.00. Premiazione della 9ª edizione del Concorso Fotografico Nazionale ‘Memorial Pavan’ al Floriseum, Museo del Fiore a Villa Ormond, corso Cavallotti 113 (più info)

12.30. Dragon Winter Series 2022/2023 (competizione velica). Specchio acqueo antistante la città (più info)

20.30. Superkaroke con sette maxischermi a cura di Alex Penna, cantante, dj e organizzatore, e Gianni Di Francesco. Mamely di via Gioberti, info e prenotazioni 380 7098908



IMPERIA

9.30. Presentazione del volume ‘Savoia al femminile. Regine e Principesse, Religiose e Beale dalle origini della Dinastia al XX secolo’ a cura di Vittoria Aicardi. Biblioteca Civica ‘L. Lagorio’, ingresso libero con prenotazione fino ad esaurimento dei posti, info e prenotazioni musicorner@alice.it

15.00-18.00. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 9.30 /12.30, sabato, domenica h 15/18). Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli

15.00-18.00. Apertura del Museo navale: ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale. Museo navale e Planetario in Calata Anselmi



17.15. ‘Il raccolto’: spettacolo teatrale dei Cattivi di cuore con Chiara Giribaldi e Giorgia Brusco per la regia di Gino Brusco. Teatro dell’Attrito, info e prenotazioni al 340 2949698

VENTIMIGLIA



14.30. Afternoon tea nelle sale di Villa Hanbury: Visita guidata + Afternoon tea con assortimento di dolce e salato (20 euro ingresso + visita guidata + tea, 15 (ingresso + tea). Ritrovo ore all'ingresso in Corso Montecarlo 43 (ogni domenica da novembre a febbraio), prenotazione +39 0184 229507

VALLECROSIA

17.30-19.30. Mostra fotografica ‘Ritratto: ti catturo l’anima’ del fotografo Gerardo Salerno. Sala polivalente del Comune, fino all’11 dicembre

BORDIGHERA

9.30. Presentazione del volume ‘Savoia al femminile. Regine e Principesse, Religiose e Beale dalle origini della Dinastia al XX secolo’ a cura di Vittoria Aicardi. Villa Margherita, ingresso libero con prenotazione fino ad esaurimento dei posti, info e prenotazioni musicorner@alice.it



15.30. Visita guidata in Villa Pompeo Mariani (ingresso 7 euro a persona). Villa Mariani, via Fontana Vecchia 5, informazioni e prenotazioni al 347 2364922

17.00-19.00. Mostra di fotografie ‘Paesaggi urbani’ presso la sede dell' UCD/ ANPI in via Al Mercato 8, fino al 30 novembre, ingresso libero nel rispetto delle norme sanitarie anti Covid

TAGGIA



10.00-19.30. Laboratorio di scrittura e recitazione aperto a tutti sul monologo, dal titolo ‘Scrivere e recitare ovvero giocare’, tenuto da Pino Petruzzelli, drammaturgo, autore, regista e attore (h 10/19.30 con pausa pranzo). Sede del Teatro del Banchéro, Via Soleri 12, info 0184 461063 (più info)



DIANO MARINA



10.00. Walk & Wine - Il Golfo Dianese e il Rossese: escursione esperienziale tematica legata a uno dei grandi piaceri dell'uomo: l'uva e il vino. Evento a cura di Surf & Sea Days. Ritrovo sul lungomare cittadino (più info)



10.00. In occasione della festività di Santa Cecilia, patrona della musica, la Banda Musicale ‘Città di Diano Marina’ sfila in musica per le vie del centro cittadino e partecipa alla S. Messa delle ore 11. Al termine della celebrazione religiosa foto ricordo e sfilata nelle vie cittadine

ENTROTERRA

DOLCEACQUA



9.00-18.00. Mercatino del Biologico e dell’Artigianato con prodotti tipici sia locali che delle zone limitrofe in Piazza Mauro e mercatino dell’Antiquariato in Piazza Garibaldi

15.00-18.00. Mostra dedicata a Giovanni Morscio a 50 anni dalla scomparsa realizzata da Frank Vigliani, restauratore e conoscitore di Morscio. Pinacoteca Morscio a Palazzo Luigina Garoscio (2° piano), Via Doria 10

PIEVE DI TECO

8.00-19.00. Mercatino dell’Antiquariato e usato sotto i portici medievali, nelle piazze del paese e via Garibaldi (ogni ultima domenica del mese)

14.30-18.30. Mostra ‘Onde barocche. Capolavori diocesani tra 1600 e 1750’ (9.30/13-14.30/18.30). Oratorio della Ripa di Pieve di Teco, prorogata fino all’8 gennaio, info 347 8085811 (più info)



FRANCIA

CAGNES-SUR-MER

16.30. La Fede, La Speranza, La Carità, Preghiera e Stabat Mater (versione di Czerny) di G.Rossini: concerto del Chœur Philarmonique de Nice accompagnato dal Coro ‘Filharmonia’ di Sanremo con V.Barrière e S.Sylvano (piano a 4 mani). Direttore Giulio Magnanini. Église Notre Dame de la Mer (più info)



MENTON



10.00-19.00. PhotoMenton 2022: ultimo giorno della mostra fotografica con la partecipazione di circa 100 fotografi e quasi 1.000 foto esposte (ingresso 3 euro). Palais de l'Europe, Avenue Boyer 8 (più info)

MONACO

10.00-20-00. Monte-Carlo Gastronomia (25ª edizione): degustazione e acquisto di prodotti selezionati con più di 100 produttori di prodotti gastronomici francesi, italiani ed europei su 2.500 m2, in un ambiente raffinato e accogliente. Espace Fontvieille, fino al 28 novembre (più info)

13.00-19.00. ‘Monaco on Stage - 100 anni di concerti a Monaco’: mostra immersiva con un susseguirsi di corridoi firmati con autografi, ricostruzioni di camerini e contenuti inediti sulle star che si sono esibite a Monaco. Salle d'Exposition du Quai Antoine Ier, fino al 31 dicembre

18.00. Per ‘Monte-Carlo Jazz Festival 2022’, Magma e l'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo si riuniscono per un incontro eccezionale. Salle Garnier dell’Opera di Monte-Carlo (più info)



Sanremo News e Imperia News non si assumono responsabilità alcuna per ogni eventuale cambiamento degli eventi e delle date riportate