Calcio: l'Imperia tessera Federico Virga, ecco i convocati per il derby di domani contro il Taggia

E' stato tesserato dall'Imperia Calcio Federico Virga. Il forte difensore torna così ancora una volta a vestire i colori neroazzurri dopo un periodo lontano dai campi per impegni lavorativi.

Classe 1993 ha già indossato oltre 70 volte la maglia dell'Imperia garantendo grinta ed esperienza. Da segnalare che sarà già arruolabile per la trasferta di domani sul campo del Taggia. A lui va un caloroso bentornato da tutta la società.

Per ciò che concerne la gara in programma domani al 'Marzocchini' di Taggia, mister Lupo ne convoca 20. Out capitan Giglio per squalifica e Puddu per un riacutizzarsi di un problema al ginocchio. C’è invece proprio il nuovo arrivato Virga.

Questa la lista completa: Ardissone, Bourkaa, Bova, Campelli, Cassini, Cella, Cernaz, Fatnassi, Guida, Jebbar, Melandri, Minasso, Morchio, Ordisci, Plando, Polisena, Ravoncoli, Sancinito, Taddei, Virga.