Ventimiglia, la farmacia Agosta diventa punto vaccinale per l'antinfluenzale

La farmacia Agosta a Ventimiglia alta diventa un punto vaccinale per l'inoculazione dei vaccini antinfluenzali.

Chi vorrà fare il vaccino antinfluenzale potrà recarsi in via Giuseppe Garibaldi. "I servizi per la collettività sono il futuro della farmacia" - sottolinea il dottor Marco Agosta - "Ritengo fondamentale, per un miglioramento della qualità della vita di ogni cittadino, avere un presidio di prossimità che eroghi determinate prestazioni per la salvaguardia della salute pubblica".

"La vaccinazione è importantissima per rafforzare il nostro sistema immunitario e per tutelare le persone più fragili vicine a noi" - aggiunge - "Ricordiamo però di proteggere le nostre vie aeree superiori, per esempio mantenendo l'utilizzo della mascherina nei luoghi chiusi e affollati e rispettando le norme igienico-sanitarie, nonostante si sia vaccinati".