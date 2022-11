Slogan di morte contro Giorgia Meloni: Berrino "Slogan che fa perdere di significato la giornata di venerdì"

"Proprio l'altro giorno al Senato abbiamo votato all'unanimità la costituzione della commissione bicamerale d'inchiesta sui femminicidi. Ieri è stata la giornata internazionale contro la violenza sulle donne ed oggi? Ad un corteo di femministe uno striscione inneggia alla morte di Giorgia Meloni, riesumando uno squallido slogan degli anni 70. Uno slogan che sa di violenza e morte che fa perdere di significato tutti gli appelli, i discorsi, gli impegni del 25 novembre".

Lo ha detto Gianni Berrino, Senatore ponentino di Fratelli d'Italia che prosegue: "Tutte le donne meritano di essere difese. Ma per queste femministe, uscite fuori dalla triste notte dei tempi degli anni di piombo, non tutte le donne, non le donne di destra, non la presidente del consiglio. Vergogna e disagio. La contrapposizione politica non può degenerare in questo modo. Una condanna univoca da parte di tutti, anche dei piu acerrimi avversari è dovuta".