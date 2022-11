Uno straordinario weekend di Judo sabato e domenica scorsi per il Budo Sanremo ad Imperia

Una due giorni di judo per tutte le età quelli organizzati dall'OK Club Imperia presso il Palazzetto dello sport di Porto Maurizio lo scorso weekend

Entusiasta la partecipazione degli atleti del BUDO Sanremo che nella giornata di Sabato hanno potuto partecipare alle lezioni tenute dal M° Nicola Moraci che ha coinvolto i più piccoli con un apprendimento giocoso del Judo e mostrato tecniche di Judo sia di tachi waza (la fase di lotta in piedi del judo) che di Ne-waza (la fase di lotta a terra del judo) alle classi agonistiche. Entusiasti i piccoli judoka:

Borfiga Marco, Ferrero Francesco, Gianforte Lorenzo, Giordano Siccardi Alice, Giordano Siccardi Stefano, Guiderdone Elia, Jaballah Roua, Pedrosa Senos Leonardo, Sitter Coutinho Jonas.

La Domenica è andato in scena il Torneo Ok Club che ha visto la partecipazione dei piccoli judoka del Budo Sanremo sia nella categoria Ragazzi (2011-12) che Fanciulli (2013-14), ottimi risultati per tutti i giovani atleti e bella prima esperienza di gara per molti di loro.

I Fanciulli: Di Michele Emily, Jaballah Dhia, Jaballah Safa, Varga Sabrina, Varga Serena

I Ragazzi: Borea Alessio, Drogo Gaia, Gunchenko Sasha, Jaballah Hamza, Krobotova Ludovica, Miatto Edoardo

Orgogliosi i tecnici federali Nicola Gianforte e Pino Policchi che dichiarano come anche chi si è approcciato alla competizione per la prima volta sia riuscito a farlo nel migliore dei modi con entusiasmo e serenità all'interno di una cornice caratterizzata da un'ottima organizzazione