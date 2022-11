Giornata contro la violenza sulle donne, villa Ormond a Sanremo ospita lo stage di difesa personale di Chikara Dojo Fight Team (Foto)

Ieri presso Villa Ormond a Sanremo la Chikara Dojo Fight Team ha organizzato uno stage di difesa personale in occasione della giornata contro la violenza sulle donne.

Il maestro Fabio Forte e Samantha Aiola ringraziano "tutte le persone che sono intervenute e la redazione di Sanremonews per aver divulgato l'evento". Hanno inoltre spiegato "qualche tecnica base, su come comportarsi, in caso di aggressione, facendole mettere in pratica alle moltissime donne e adolescenti che sono intervenute. Ovviamente non basta un'ora e mezza di lezione ma lo scopo di questo stage è stato far capire a tutte che qualunque donna può farcela".

"I numeri delle violenze sulla strada e posti di lavoro sono molto alti, ma ricordiamo anche tutte quelle donne che tutti i giorni vengono violentate pure psicologicamente, distrutte mentalmente da quegli uomini che dovrebbero amarle e proteggerle. La parola magica è 'denunciate'" - sottolinea Fabio Forte e Samantha Aiola.