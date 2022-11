Calcio, tanti impegni per la Polisportiva Vallecrosia Academy (Foto)

Settimana ricca di impegni per la Polisportiva Vallecrosia Academy.

Gli Esordienti 2° anno 2010 giovedì 17 novembre hanno giocato in trasferta al Morel a Ventimiglia. “Partita sentita e non facile per i giovani atleti biancorossi, che hanno comunque ottenuto una buona prestazione generale” - commenta la Polisportiva Vallecrosia Academy.

Un gruppo di Primi Calci leva 2015, sabato mattina, è uscito in trasferta contro i pari leva dell’Imperia, mentre nel pomeriggio l’altro gruppo ha giocato sul sintetico di casa dove ha ospitato i pari leva del Psv Don Bosco. "Ottimi risultati e tanto divertimento per tutti i piccoli calciatori”- sottolinea la società biancorossa.

I Giovanissimi 2008 sabato pomeriggio sono andati in trasferta sul campo del Quiliano. “I ragazzi biancorossi sono partiti benissimo, hanno segnato subito 3 goal. Alla fine del primo tempo è iniziata però la rimonta del Quiliano e così il primo tempo si è concluso 1-3. Nel secondo tempo la prestazione dei biancorossi è andata calando e così la partita combattuta è terminata con un pareggio 3-3. Serviva un po’ più di convinzione. I marcatori sono stati Leonardo Mamaliga, Leo Ferrari ed Andrea Piccamiglio” - dice la Polisportiva.

I Pulcini 1° anno leva 2013 sabato pomeriggio in trasferta hanno affrontato il Psv Don Bosco. "Gli atleti si sono comportati bene, sfoggiando grinta e determinazione" - racconta il Vallecrosia Academy.

Un gruppo dei Pulcini 2° anno leva 2012 sabato pomeriggio è stato ospite della Junior Soccer mentre domenica mattina l’altro gruppo ha giocato in casa dell’Imperia. "I ragazzi sono stati molto disciplinati ed attenti" - afferma la società biancorossa - “Tutti i ragazzi sono stati protagonisti di ottime competizioni”.

Gli Esordienti misti domenica mattina, sul campo in terra dello Zaccari a Camporosso, hanno affrontato i pari leva della Virtus. “La gara è stata molto equilibrata” - dichiara il Vallecrosia Academy.

Gli Allievi 2006 domenica pomeriggio, sul campo in erba dello Zaccari, hanno fronteggiato il Baia Alassio. “Ottima prestazione dei nostri atleti che hanno gareggiato con convinzione raggiungendo un risultato finale molto positivo: 7-0. I marcatori: tripletta di Darius Megyeri, doppietta del capitano Salvaterra Tommaso, Fatih Hamza ed El Khiraoui Mohamed” - fa sapere la Polisportiva Vallecrosia Academy.

Gli Esordienti 1° anno 2011 lunedì pomeriggio sono andati in trasferta sotto l’acqua al Morel a Ventimiglia. "I ragazzi della Polisportiva hanno ottenuto un ottimo risultato rispecchiando una buona prestazione” - rivela la società biancorossa.