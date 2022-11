Ventimiglia: il centrodestra raduna le truppe in vista delle amministrative, si lavora sulla scelta di un nome condiviso in discontinuità con l’esperienza Scullino

È tempo di riunioni in quel di Ventimiglia. Maggio 2023 non è poi così lontano e i vari schieramenti sono alle prese con le riunioni finalizzate alla ricerca di un nome da candidare alle amministrative che possa essere pienamente condiviso tra le varie anime che compongono le coalizioni.

Detto del vertice centrista, anche il centrodestra nei giorni scorsi ha chiamato a raccolta i rappresentanti di Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia per iniziare a mettere le prime basi. Un riunione informale alla quale hanno preso parte: Gabriele Amarella, Franco Ventrella, Marco Agosta, Gianni Ascheri, Ino Isnardi, Roberto Nazzari, Domenico Calimera, Massimo Giordanengo. Impossibile, però, non notare le assenze di Flavio Di Muro e Simone Bertolucci. La discussione ha avuto il solo primo obiettivo di iniziare a stilare una rosa di possibili candidati sindaco per un’area che sembra voler andare compatta in discontinuità con l’esperienza dell’ultima amministrazione Scullino.

La scelta non sembra imminente e altre riunioni sono in programma nelle prossime settimana. Improbabile che i diversi schieramenti possano in qualche modo tentare un avvicinamento nel nome di un obiettivo comune; le ‘squadre’ sono formate e il campo è già stato diviso, ora ognuno giocherà per sé.