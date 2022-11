L'oroscopo di Corinne per la settimana dal 25 novembre al 2 dicembre

ARIETE: Con Marte congiunto al Sole vi sentirete agitati e timorosi di non riuscire ad affrontare le incombenze gravanti sulle vostre spalle così come dovrete sostenere delle spese, riflettere riguardo ad un investimento o acquisto abbastanza importante, contrastare un’iniquità, valorizzare un’amicizia, accettare un barboso invito e reclamare ciò che vi spetta. Nel weekend invece vi ritroverete con una combriccola o riceverete un buffo messaggio. Propensione a raffreddori.

TORO: Inizia il conto alla rovescia e fare un bilancio dei mesi trascorsi rendesi tassativo al fine di sistemare sospesi, perfezionare ciò che sta a cuore, bilanciare un settore incline ad impennate e pensare ad un mucchio di cose poi, in prospettiva del prossimo Natale, cominciare già sin d’ora ad organizzarvi su vari fronti mentre in ambito amichevole meglio fare una cernita e tenere soltanto chi dimostra di guadagnarsi la vostra fiducia. Sabato da consacrare a delle compere.

GEMELLI: Fa ansimare l’opposizione del novilunio atta a innervosire, farvi stare sulle spine e favorire una larvata inquietudine dettata anche dal fatto di non sapere cosa riservino le prossime festività! Beh, grazie ad un appoggino terreno o stellare, vedrete un nodo tornare al pettinino, vi riprenderete un pochino e ritroverete un po' di quella serenità smarritasi nei meandri di una grottesca realtà. Disquisizioni tra coniugi. Domenica concitata o scombinata.

CANCRO: Non dormite sugli allori e datevi una smossa visto che prima di fine anno abbozzerete un progetto, riequilibrerete un settore esistenziale o cancellerete dalla lavagna del 2022 una magagna pur se, con testa nel pallone, scorderete facilmente scadenze o ricorrenze incappando in qualche minuto inconveniente… Una chiamata solleverà il morale una posteriore lo accascerà oppure vi offenderete per il contegno di qualcuno reputato più corretto. Venerdì scompaginato

LEONE: Sembra non andarne una dritta e ciò in parte va accreditato all’impertinenza di Saturno arrecante intralci e demoralizzazione ma, nei prossimi giorni, tirerete respiri di sollievo quasi vi toglieste un peso anche se in ambito sentimentale, familiare o professionale qualcheduno farà incavolare, un comunicato lascerà senza fiato oppure peccherete di ingenuità restando, dinanzi al contegno altrui, di baccalà… Curate un acciacchino e per rilassarvi combinate qualcosa di carino.

VERGINE: Si profila una settimana instabile nel corso della quale gli sbalzi d’umore abbonderanno e le persone stupiranno. Qualche nativo dovrà altresì vedersela con scartoffie, contratti, contatti, esami o trattative. Oltretutto, nell’affrontare argomenti spinosi, siate espliciti, non fatevi prendere per fessi, avvaletevi dei pareri di un professionista ed eludete risposte immediate. Non trascurate la salute, state accanto ad un figliolo e preparatevi ad una sorpresa domenicale.

BILANCIA: Riempite il bicchiere dell’ottimismo, buttate alle ortiche il disfattismo, fate dell’ardore, della comprensione e della disponibilità un capitale su cui investire il futuro e le cose andranno sicuramente meglio rammentando però che una fesseria, un’impennata di orgoglio, un guizzo di impulsività potrebbe compromettere un rapporto interpersonale. Vi converrebbe pure cominciare a fare un giretto tra bancarelle, negozietti e mercatini per le strenne di Natale.

SCORPIONE: Se i mesi scorsi son stati opprimenti sappiate che le cose si inquadreranno e che vedrete certe situazioni volgersi a vostro vantaggio a patto di coltivare valori etici e familiari, guardarvi da una femmina serpentina pronta a seminar zizzania da sera a mattina, farvi valere, rispettare e credere in voi stessi mentre se vi recate in luoghi affollati sorvegliate borsa e portafoglio onde scagionare furti o raccapricci. Stramberie in ambito domestico o affettivo. Domenica pazzerella.

SAGITTARIO: La Luna che si fa nuova in questa costellazione sarà di buon auspicio per chiunque attenda dalla sorte un cenno di magnanimità alla faccia di quel Marte dispettoso sempre pronto sparpagliare la via di problemi, incognite e patemi, così come vi toccherà correre a destra e a manca, sopportare dei mugugni o dei grugni. Manderete a stendere un interlocutore, gioirete per una affermazione, parteciperete ad una festa e solennizzerete un compleanno degno di attenzione!

CAPRICORNO: Siete i soliti “buoni testoni” pronti a dare una mano per poi magari venir presi a pesci in faccia ma fate spallucce e nel trattare con terzi state attenti ai marpioni o a fattibili bidoni! Una novella vi riempirà di gioia o lascerà di stucco, qualcuno abbisognerà di un supporto, un uomo si paleserà irritante e una femmina impensierirà. Nel week end cominciate ad acquistare, pur se in anticipo, dei regalini per Natale, curate molto l’alimentazione e non fate movimenti maldestri.

ACQUARIO: Sembra ieri che vi cullavate sotto il solleone e invece anche novembre è in via di estinzione lasciando il posto ad un dicembre veramente sorprendente. Le stelle vivacizzeranno le giornate rendendole traboccanti di attese, ilarità e comicità: taluni dovranno controbattere ad ingiustificate insinuazioni o definire una questione mentre in ambito sentimentale succederanno cose strane o un sospetto risulterà fondato. Sabato adatto a shopping o ritrovi ruspanti. Proposta da valutare.

PESCI: Con dei punti interrogativi davanti vi trovate in una fase di stallo in attesa di avanzamenti non tardanti ad arrivare: quindi niente ansie e su col morale…Qualche cruccio lambirà il settore operativo, materiale o personale ma anche qui la spunterete! Fattibili dei bei combini, dei lavoretti da sveltire, un figliolo da spronare in una decisione delicata ma fortunata, dei contatti con dottori, delle disquisizioni familiari e dei flirt per single, separati o adolescenti.

Guardiamo sempre le stelle perché esse sono le custodi dei nostri sogni…

Corinne astrologia, corso Europa 25 (12084 - Mondovì). Telefono 0174-551175 (mail corinne.v65@gmail.com)