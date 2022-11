Ventimiglia: al Mar ‘Lettere, poesie e scritti inediti di Lina Meiffret’ con Elisa Veronesi e Daniela Cassini

Ritorna domani pomeriggio il 24° ciclo di conferenze “Ventimiglia e il suo territorio dalle origini ai giorni nostri”, organizzato dal Museo Civico Archeologico “Girolamo Rossi”, in collaborazione con il Comune di Ventimiglia e la Sezione Intemelia dell'Istituto Internazionale di Studi Liguri, dedicato quest'anno ai “Libri di Ponente” con la presentazione di alcune recenti edizioni che hanno come sfondo privilegiato l'estremo ponente di Liguria e Ventimiglia in particolare.

Nell'incontro in programma alle 16 e dedicato alla presentazione del volume Lettere, poesie e scritti inediti di Lina Meiffret. Partigiana e letterata amica del giovane Calvino, la critica letteraria Elisa Veronesi dialoga con Daniela Cassini, coautrice del volume con Sarah Clarke.

Attraverso gli articoli di Italo Calvino sui giornali della Resistenza sanremese, i documenti dell’Istituto Storico della Resistenza Età Contemporanea di Imperia e le memorie di antiche amicizie, viene raccontata la storia di Emanuela Lina Meiffret, partigiana e letterata, una donna dal forte impegno civile, rimasta troppo a lungo nell’ombra.

Il volume è stato promosso e sostenuto dall’Istituto Storico della Resistenza della provincia di Imperia e ha ottenuto il 2° Premio nella sezione Saggistica al 23° Concorso Nazionale di Poesia e Narrativa "Guido Gozzano” -VI edizione premio “Augusto Monti” 2022, organizzato presso il Castello Medioevale di Monastero Bormida.