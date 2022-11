Sanremo: torna il 'Cantainverno', un dicembre per gli appassionati con 'Viva Armea' al Mamely Ristopub

Dopo lo stop dovuto alla pandemia ritorna a Sanremo il ‘Cantainverno’, concorso canoro organizzato dall'associazione ‘Viva Armea’, che negli anni pre covid aveva riscontrato grande successo ed è diventato serbatoio di diversi concorsi nazionali come ‘Sanremo New Talent’, ‘Area Sanremo in Tour’, ‘Premio Mia Martini’ e tanti altri.

Quest anno l'evento si svolgerà al ‘Mamely ristopub’ di via Gioberti, nel cuore della città della musica, location rinnovata con un impianto audio e luci da jam session e 7 mega schermi a disposizione dei cantanti e del pubblico. Le serate di selezione si svolgeranno nelle domeniche del 4, 11 e 18 dicembre mentre, i migliori cantanti si sfideranno nella finalissima di lunedì 26 dicembre, nelle categorie Under e Over.

Tutti i cantanti verranno premiati con medaglie di partecipazione e attestati ufficiali in ricordo della bella esperienza mentre, i trofei in palio saranno consegnati al primo secondo e terzo classificato per categoria oltre che il trofeo della critica, il trofeo giuria popolare, quello per la migliore interpretazione, i trofei Mamely, Bahama Star e quello dell’associazione ‘Viva Armea’.

Quest anno ci sarà una grande giuria di qualità capitanata dal Maestro Ferdinando Mongelli, insieme a Gianluca Boetti, Christian G. e Ramon Bruno che avranno l'onere e l'onore di selezionare le migliori voci a disposizione. Mattatori della serata Agostino Orsino e Alex Penna, che sarà anche direttore artistico

L'evento sarà trasmesso in diretta streamng e in FM su Radio Intemelia, la storica radio del Ponente Ligure di Lorenzo Devoto con Donatella Durando. Per la serata finale del 26 dicembre è prevista una sfilata e la dimostrazione ‘Hair Style’, organizzata dal parrucchiere Luca Rolando di Arma di Taggia.

Con l’organizzazione collaborano: Playtek di Marco di Luca, Top selection vin d'italia di Eugenio Patricelli, Pasta fresca Morena, Hotel Principe, Luca Rolando parrucchiere, Sanremonews, Quick music Studio, Bahama Star, Alma percorso vocale e associazione Viva Armea. Per iscrizioni e informazioni mandare un messaggio whatsapp al numero 380 70 98 908.