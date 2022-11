Sanremo: domenica prossima davanti al Palafiori il mercatino di solidarietà con l'Inner Wheel Club

Questo autunno un gruppetto di laboriose signore dalle mani d’oro, socie dell’Inner Wheel Club di Sanremo, aderendo alla proposta della Presidente Anne Lieussanes Tasco, ha iniziato ad incontrarsi per realizzare idee regalo per il prossimo Natale con il nobile scopo di aiutare i bambini con problemi psichici.



Domenica prossima dalle 10.30 alle 18 si potranno trovare i manufatti presso il “Mercatino di Natale” allestito davanti all’ingresso del Palafiori, in Corso G. Garibaldi a Sanremo. Borse, centritavola, piantine in vetro, decori natalizi vari, confezionati con grande abilità dalle socie e con il contributo anche di alcuni professionisti del settore. Il service sarà a favore de ”La Casa Grande di Giz”, nata dalla volontà di Mino Casagrande di offrire un aiuto concreto alle famiglie dei bambini con particolari problemi.



L’Associazione è intitolata al nipotino del Presidente, detto Giz, principale ispiratore del progetto. Il centro di unità pediatrica si avvale quindi di un’equipe di professionisti quali il fisioterapista, il logopedista, il neuropsichiatra pediatrico, il neuropsicomotricista, lo psicologo. Tramite il lavoro dei volontari, l’associazione offre diversi servizi: il centro di ascolto, il centro di vautazione (neurologica, psocologica, psicomotoria e del linguaggio), il centro di indirizzo e trattamento terapeutico/riabilitativo, il centro di supporto per le famiglie bisognose.

L’Associazione ha sede ad Arma di Taggia in Via Flora 6 ed è pronta ad accogliere bambini e famiglie provenienti da tutto il nostro territorio.

Quest’anno l’Inner Wheel vi invita, nel vero spirito del Natale, a fare un dono carico di significato.